Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 17 Mei 2026 | 03.09 WIB

16 Tempat Wisata di Bandung yang Wajib Dikunjungi Saat Libur Panjang, Cocok untuk Anak, Keluarga, dan Pecinta Alam

Ilustrasi wisata di Bandung (Instagram @fwzwldhni)

JawaPos.com - Bandung selalu menjadi pilihan favorit wisatawan saat musim libur panjang tiba.

Udara yang sejuk, kuliner yang beragam, hingga banyaknya tempat wisata baru membuat Kota Kembang tidak pernah kehilangan pesonanya.

Mulai dari wisata alam, taman bermain, hingga destinasi instagramable, semuanya bisa ditemukan di Bandung dan sekitarnya.

Bagi kamu yang sedang mencari referensi tempat liburan untuk long weekend, berikut daftar wisata di Bandung yang populer dan ramai dikunjungi wisatawan seperti dilansir dari Instagram @explorebandung dan @mamaaemmi.

1. Floating Market Lembang

Floating Market menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga di Bandung. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata kuliner unik dengan konsep pasar terapung.

Selain berburu makanan, pengunjung juga bisa menikmati wahana permainan, area miniatur kereta, hingga spot foto menarik dengan suasana sejuk khas Lembang.

2. Nimo Highland

Nimo Highland dikenal dengan pemandangan perbukitan dan jembatan kaca yang instagramable.

Tempat wisata di kawasan Pangalengan ini cocok untuk healing sambil menikmati udara segar dan panorama kebun teh yang luas. Banyak wisatawan datang untuk berburu foto estetik saat pagi maupun sore hari.

3. Lembang Park & Zoo

Lembang Park & Zoo menjadi pilihan wisata keluarga yang populer karena menghadirkan kebun binatang modern dengan berbagai wahana menarik.

Pengunjung bisa melihat aneka satwa, bermain bersama anak-anak, hingga menikmati area kuliner dan taman yang nyaman untuk bersantai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jelajahi 8 Destinasi Wisata Favorit di Jawa Timur yang Viral di Media Sosial, dari Kawah hingga Pantai Eksotis - Image
Travelling

Jelajahi 8 Destinasi Wisata Favorit di Jawa Timur yang Viral di Media Sosial, dari Kawah hingga Pantai Eksotis

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.03 WIB

5 Spot Snorkeling Gratis di Pulau Sapudi Sumenep, Surga Terumbu Karang Alami yang Masih Sepi Wisatawan - Image
Travelling

5 Spot Snorkeling Gratis di Pulau Sapudi Sumenep, Surga Terumbu Karang Alami yang Masih Sepi Wisatawan

Minggu, 17 Mei 2026 | 01.51 WIB

Tempat Wisata Religi di Malang Paling Jadi Andalan, Bikin Hati Adem dan Pikiran Tentrem - Image
Travelling

Tempat Wisata Religi di Malang Paling Jadi Andalan, Bikin Hati Adem dan Pikiran Tentrem

Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.02 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore