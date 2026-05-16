16 Tempat Wisata di Bandung yang Wajib Dikunjungi Saat Libur Panjang, Cocok untuk Anak, Keluarga, dan Pecinta Alam

JawaPos.com - Bandung selalu menjadi pilihan favorit wisatawan saat musim libur panjang tiba.

Udara yang sejuk, kuliner yang beragam, hingga banyaknya tempat wisata baru membuat Kota Kembang tidak pernah kehilangan pesonanya.

Mulai dari wisata alam, taman bermain, hingga destinasi instagramable, semuanya bisa ditemukan di Bandung dan sekitarnya.

Bagi kamu yang sedang mencari referensi tempat liburan untuk long weekend, berikut daftar wisata di Bandung yang populer dan ramai dikunjungi wisatawan seperti dilansir dari Instagram @explorebandung dan @mamaaemmi.

1. Floating Market Lembang

Floating Market menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga di Bandung. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata kuliner unik dengan konsep pasar terapung.

Selain berburu makanan, pengunjung juga bisa menikmati wahana permainan, area miniatur kereta, hingga spot foto menarik dengan suasana sejuk khas Lembang.

2. Nimo Highland

Nimo Highland dikenal dengan pemandangan perbukitan dan jembatan kaca yang instagramable.

Tempat wisata di kawasan Pangalengan ini cocok untuk healing sambil menikmati udara segar dan panorama kebun teh yang luas. Banyak wisatawan datang untuk berburu foto estetik saat pagi maupun sore hari.

3. Lembang Park & Zoo

Lembang Park & Zoo menjadi pilihan wisata keluarga yang populer karena menghadirkan kebun binatang modern dengan berbagai wahana menarik.