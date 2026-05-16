8 Wisata Danau Paling Sejuk di Malang buat Liburan Alam yang Tenang Lepas Beban Pikiran

JawaPos.com – Malang dikenal sebagai kota wisata dengan beragam destinasi alam yang memukau, termasuk deretan danau sejuk yang tersebar di berbagai penjurunya.

Setiap danau memiliki karakter dan keindahan tersendiri, mulai dari danau di puncak pegunungan hingga waduk yang dikelilingi hamparan sawah.

Suasana yang tenang, udara segar, dan pemandangan alam yang masih alami menjadikan wisata danau di kawasan ini pilihan liburan yang menyegarkan jiwa.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Sabtu (16/5) , berikut delapan rekomendasi wisata danau paling sejuk buat liburan di Malang.

1. Ranu Kumbolo

Berlokasi di jalur pendakian Gunung Semeru dalam kawasan Bromo Tengger Semeru, danau di ketinggian sekitar 2.400 mdpl ini hanya dapat dicapai melalui pendakian yang dimulai dari Desa Ranupani.

Proses registrasi pendakian Gunung Semeru kini semakin ketat seiring tingginya minat wisatawan yang ingin menikmati danau ikonik ini.

Air danau yang jernih seperti cermin berpadu dengan latar pegunungan yang megah menciptakan pemandangan yang sangat dramatis.

Berkemah di tepi danau sangat direkomendasikan agar bisa menikmati panorama matahari terbit yang keemasan di balik perbukitan saat pagi hari.