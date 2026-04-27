Cocok Buat Kaum Rebahan! 6 Bus Sleeper Premium Semarang–Jakarta yang Bikin Perjalanan Terasa Santai

Interior bus sleeper tujuan Semarang-Jakarta. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan darat dari Semarang ke Jakarta kini tak lagi identik dengan lelah dan pegal. Dengan hadirnya bus sleeper premium, perjalanan sekitar 9 jam justru bisa berubah jadi pengalaman yang santai, bahkan terasa seperti 'tidur di kamar sendiri' yang berjalan.
Buat kamu yang ingin alternatif selain kereta atau pesawat, pilihan ini layak dilirik.
Berikut daftar bus sleeper Semarang–Jakarta yang bisa jadi referensi, lengkap dengan titik keberangkatan, tujuan, hingga kisaran harga terbaru.
1. PO Agra Mas – Suite Class Family 2+1
Kalau kamu mencari sleeper dengan nuansa lebih 'family friendly', Agra Mas bisa jadi pilihan. Konfigurasi kursi 2+1 membuat kabin terasa lebih lega tanpa terlalu privat seperti sleeper full.
Keberangkatan dari kawasan Kalibanteng menuju Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jadwalnya pukul 19.20 WIB, cocok buat kamu yang ingin berangkat setelah aktivitas sore.
Harga tiketnya sekitar Rp 310 ribu, cukup seimbang dengan fasilitas yang ditawarkan.
2. PO Rimba Raya – Sleeper 1+1
Buat yang ingin pengalaman sleeper full rebahan, Rimba Raya hadir dengan konfigurasi 1+1 yang lebih privat. Setiap penumpang mendapat ruang sendiri, lengkap dengan sekat yang memberi kenyamanan ekstra.
Bus ini berangkat dari Jatingaleh pukul 22.05 WIB dan tiba di Terminal Pulogebang. Cocok untuk kamu yang ingin langsung tidur sepanjang perjalanan malam.
Harga tiket berkisar Rp 350 ribu.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!