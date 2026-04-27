Cocok Buat Kaum Rebahan! 6 Bus Sleeper Premium Semarang–Jakarta yang Bikin Perjalanan Terasa Santai

JawaPos.com - Perjalanan darat dari Semarang ke Jakarta kini tak lagi identik dengan lelah dan pegal. Dengan hadirnya bus sleeper premium, perjalanan sekitar 9 jam justru bisa berubah jadi pengalaman yang santai, bahkan terasa seperti 'tidur di kamar sendiri' yang berjalan.

Buat kamu yang ingin alternatif selain kereta atau pesawat, pilihan ini layak dilirik.

Berikut daftar bus sleeper Semarang–Jakarta yang bisa jadi referensi, lengkap dengan titik keberangkatan, tujuan, hingga kisaran harga terbaru.

1. PO Agra Mas – Suite Class Family 2+1

Kalau kamu mencari sleeper dengan nuansa lebih 'family friendly', Agra Mas bisa jadi pilihan. Konfigurasi kursi 2+1 membuat kabin terasa lebih lega tanpa terlalu privat seperti sleeper full.

Keberangkatan dari kawasan Kalibanteng menuju Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jadwalnya pukul 19.20 WIB, cocok buat kamu yang ingin berangkat setelah aktivitas sore.

Harga tiketnya sekitar Rp 310 ribu, cukup seimbang dengan fasilitas yang ditawarkan.

2. PO Rimba Raya – Sleeper 1+1

Buat yang ingin pengalaman sleeper full rebahan, Rimba Raya hadir dengan konfigurasi 1+1 yang lebih privat. Setiap penumpang mendapat ruang sendiri, lengkap dengan sekat yang memberi kenyamanan ekstra.

Bus ini berangkat dari Jatingaleh pukul 22.05 WIB dan tiba di Terminal Pulogebang. Cocok untuk kamu yang ingin langsung tidur sepanjang perjalanan malam.