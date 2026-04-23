7 Rute Bus AKAP Favorit Jakarta–Jawa Timur yang Selalu Penuh April 2026

JawaPos.com - Perjalanan darat dari Jakarta ke Jawa Timur belakangan ini makin diminati. Bukan cuma karena harga tiket yang relatif ramah di kantong, tapi juga karena kenyamanan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang terus naik kelas. mulai dari kursi ergonomis, kabin sleeper, hingga layanan ala hotel berjalan.

Ditambah lagi, Tol Trans Jawa yang mulus membuat waktu tempuh lebih singkat dan perjalanan terasa lebih santai. Dan, memasuki pengujung April 2026, tren pasca-mudik Lebaran menunjukkan satu hal yang cukup konsisten: beberapa rute bus dari Jakarta ke Jawa Timur hampir selalu penuh.

Baik untuk keperluan kerja, kulineran, hingga liburan, rute-rute ini jadi favorit banyak orang. Berikut 7 rute bus AKAP Jakarta–Jawa Timur yang paling sering full seat dan layak jadi referensi sebelum kamu kehabisan tiket.

1. Jakarta – Surabaya (Terminal Bungurasih) via Tol Trans Jawa Rute ini bisa dibilang 'jalur emasnya' perjalanan darat. Hampir semua operator besar bermain di sini, dari kelas Executive sampai Sleeper Suite. Tingginya mobilitas pekerja dan keluarga membuat kursi cepat habis, terutama menjelang akhir pekan dan libur panjang.

Waktu tempuh yang kini bisa ditekan sekitar 10–12 jam berkat tol membuat rute ini jadi pilihan praktis. Banyak penumpang juga memilih perjalanan malam agar tiba pagi hari di Surabaya dalam kondisi segar.

2. Jakarta – Malang via Tol Trans Jawa Kalau kamu cari rute yang memadukan perjalanan dan wisata, ini salah satunya. Malang punya daya tarik kuat—dari udara sejuk, kuliner legendaris, sampai akses ke Batu dan Bromo.

Yang menarik, rute ini identik dengan bus sleeper premium. Kabin privat, reclining seat, hingga layanan makan membuat perjalanan 12 jam terasa jauh lebih nyaman. Tak heran, tiketnya sering sold out bahkan beberapa hari sebelumnya.

3. Jakarta – Pasuruan – Probolinggo – Banyuwangi Rute panjang yang melintasi kawasan Tapal Kuda ini punya basis penumpang setia. Banyak warga perantauan dari wilayah timur Jawa Timur yang memilih bus karena aksesnya langsung tanpa perlu transit.