5 Perbedaan Naik Bus vs Kereta Rute Solo–Surabaya, Mana Lebih Hemat dan Nyaman?

JawaPos.com - Perjalanan dari Surakarta ke Surabaya adalah salah satu rute favorit di Jawa Timur–Jawa Tengah PP. Jaraknya yang tidak terlalu jauh membuat banyak orang sering bolak-balik untuk urusan kerja, kuliah, hingga liburan singkat.

Pilihannya pun klasik: naik bus atau kereta api?

Sekilas, bus terlihat lebih ramah di kantong. Tapi, kereta punya keunggulan yang sulit disaingi. Nah, biar nggak bingung, ini dia 5 perbedaan utama yang bisa jadi pertimbangan sebelum berangkat.

1. Harga Tiket: Bus Masih Jadi Primadona Hemat Kalau tujuan utama kamu adalah mengirit biaya, bus jelas unggul. Tiket bus ekonomi rute Solo–Surabaya biasanya mulai dari Rp 77 ribu hingga Rp 90 ribu atau paling mahal di 100 ribu untuk kelas Eksekutif. Bahkan di waktu tertentu, kamu bisa dapat harga lebih murah.

Sementara itu, tiket Kereta Api Indonesia untuk kelas ekonomi umumnya berada di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 300 ribu pun ada, tergantung jenis kereta, kelas dan jadwal.

Namun, harga kereta relatif stabil dan jarang melonjak drastis seperti moda transportasi lain saat peak season.

2. Waktu Tempuh: Kereta Lebih Konsisten Kalau kamu tipe yang nggak mau ambil risiko telat, kereta api punya keunggulan jelas. Waktu tempuh Solo–Surabaya rata-rata sekitar 3–4 jam dan relatif tepat waktu.

Sebaliknya, perjalanan bus bisa sangat bergantung pada kondisi jalan.

Jika lewat jalur non-tol atau 'jalur bawah', potensi macet cukup besar, apalagi di jam sibuk atau musim liburan. Waktu tempuh bisa molor jadi 4–6 jam.