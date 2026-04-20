Laper Tengah Malam? Cek 7 Kuliner Malam Surabaya yang Bisa Jadi Pilihan!

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan pilihan kuliner yang beragam, termasuk saat malam hari. Banyak tempat makan tetap buka hingga larut, menawarkan hidangan khas dengan cita rasa yang kuat. Perjalanan ke kota ini sering diawali dengan pencarian tiket pesawat jakarta surabaya, lalu dilanjutkan dengan menyusun daftar kuliner yang ingin dicoba. Berikut beberapa pilihan kuliner malam di Surabaya yang bisa dipertimbangkan.
7 Kuliner Malam Surabaya Saat Lapar Tengah Malam
1. Rawon Setan Embong Malang
Rawon Setan menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di Surabaya, terutama karena jam bukanya yang hingga malam. Menu utama berupa rawon dengan kuah hitam pekat dan potongan daging yang empuk. Lokasinya cukup mudah dijangkau dari pusat kota, sehingga sering menjadi tujuan setelah beraktivitas seharian.
2. Sate Klopo Ondomohen
Sate klopo memiliki ciri khas pada baluran kelapa parut yang dibakar bersama daging. Aroma yang dihasilkan cukup berbeda dibanding sate pada umumnya. Tempat ini biasanya ramai pada malam hari, dengan pilihan daging ayam maupun sapi. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit sentuhan manis.
3. Sego Sambel Mak Yeye
Sego Sambel Mak Yeye dikenal dengan sambalnya yang pedas dan pilihan lauk sederhana seperti ikan pari dan tempe. Tempat makan ini sering dipadati pengunjung pada malam hari. Konsepnya sederhana dengan harga yang masih terjangkau, sehingga cukup populer di kalangan pencari kuliner malam.
4. Bebek Goreng Sinjay Cabang Surabaya
Meski berasal dari Madura, bebek goreng Sinjay juga hadir di Surabaya dan menjadi pilihan makan malam. Daging bebek disajikan dengan sambal pencit yang segar. Porsi yang disajikan cukup mengenyangkan, cocok untuk makan malam setelah beraktivitas di kota.
5. Nasi Cumi Pasar Atom
Nasi cumi menjadi salah satu kuliner malam yang cukup dikenal di Surabaya. Sajian ini terdiri dari nasi dengan lauk cumi berwarna hitam pekat karena tinta, dilengkapi telur, kerupuk, dan sambal. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit manis. Biasanya mulai ramai pada malam hari, terutama di kawasan sekitar Pasar Atom.
6. Tahu Tek Pak Jayen
Tahu tek merupakan salah satu makanan khas Surabaya yang mudah ditemukan saat malam. Perpaduan tahu, lontong, kentang, dan saus kacang memberikan rasa yang khas. Penyajiannya sederhana, namun tetap menjadi pilihan yang banyak dicari.
7. Lontong Balap Garuda Pak Gendut
Lontong balap menjadi salah satu hidangan khas Surabaya yang masih bertahan hingga kini. Isiannya terdiri dari lontong, tauge, tahu, dan lentho, disiram kuah gurih. Tempat ini sering dikunjungi pada malam hari oleh pencari makanan ringan namun tetap mengenyangkan.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik