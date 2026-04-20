Laper Tengah Malam? Cek 7 Kuliner Malam Surabaya yang Bisa Jadi Pilihan!

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan pilihan kuliner yang beragam, termasuk saat malam hari. Banyak tempat makan tetap buka hingga larut, menawarkan hidangan khas dengan cita rasa yang kuat. Berikut beberapa pilihan kuliner malam di Surabaya yang bisa dipertimbangkan.

7 Kuliner Malam Surabaya Saat Lapar Tengah Malam

1. Rawon Setan Embong Malang

Rawon Setan menjadi salah satu tempat makan yang cukup dikenal di Surabaya, terutama karena jam bukanya yang hingga malam. Menu utama berupa rawon dengan kuah hitam pekat dan potongan daging yang empuk. Lokasinya cukup mudah dijangkau dari pusat kota, sehingga sering menjadi tujuan setelah beraktivitas seharian.

2. Sate Klopo Ondomohen

Sate klopo memiliki ciri khas pada baluran kelapa parut yang dibakar bersama daging. Aroma yang dihasilkan cukup berbeda dibanding sate pada umumnya. Tempat ini biasanya ramai pada malam hari, dengan pilihan daging ayam maupun sapi. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit sentuhan manis.

3. Sego Sambel Mak Yeye

Sego Sambel Mak Yeye dikenal dengan sambalnya yang pedas dan pilihan lauk sederhana seperti ikan pari dan tempe. Tempat makan ini sering dipadati pengunjung pada malam hari. Konsepnya sederhana dengan harga yang masih terjangkau, sehingga cukup populer di kalangan pencari kuliner malam.

4. Bebek Goreng Sinjay Cabang Surabaya

Meski berasal dari Madura, bebek goreng Sinjay juga hadir di Surabaya dan menjadi pilihan makan malam. Daging bebek disajikan dengan sambal pencit yang segar. Porsi yang disajikan cukup mengenyangkan, cocok untuk makan malam setelah beraktivitas di kota.

5. Nasi Cumi Pasar Atom

Nasi cumi menjadi salah satu kuliner malam yang cukup dikenal di Surabaya. Sajian ini terdiri dari nasi dengan lauk cumi berwarna hitam pekat karena tinta, dilengkapi telur, kerupuk, dan sambal. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit manis. Biasanya mulai ramai pada malam hari, terutama di kawasan sekitar Pasar Atom.

6. Tahu Tek Pak Jayen

Tahu tek merupakan salah satu makanan khas Surabaya yang mudah ditemukan saat malam. Perpaduan tahu, lontong, kentang, dan saus kacang memberikan rasa yang khas. Penyajiannya sederhana, namun tetap menjadi pilihan yang banyak dicari.

7. Lontong Balap Garuda Pak Gendut

Lontong balap menjadi salah satu hidangan khas Surabaya yang masih bertahan hingga kini. Isiannya terdiri dari lontong, tauge, tahu, dan lentho, disiram kuah gurih. Tempat ini sering dikunjungi pada malam hari oleh pencari makanan ringan namun tetap mengenyangkan.