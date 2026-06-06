Berburu 9 Kuliner Malam di Jogjakarta, Wajib Coba Keunikan Sate Klatak yang Autentik Sampai Gurih Pedasnya Nasi Teri Pojok Gejayan

JawaPos.com - Salah satu kegiatan yang tidak boleh di-skip saat ke Jogjakarta adalah berburu sajian kulinernya.

Kota Jogjakarta memiliki beragam kuliner malam yang siap memanjakan lidah Anda. Mulai dari sate klathak dengan citarasa original dan khas, deretan angkringan yang ikonik, sampai nasi pojok gejayan yang terkenal murah meriah.

Menikmati suasana Kota Jogjakarta yang tenang dan syahdu tentu akan semakin terasa lengkap dengan mencicipi berbagai kuliner legendaris yang sudah menjadi favorit wisatawan dan juga warga lokal.

Mengutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah daftar kuliner malam paling populer di Jogjakarta, yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke kotanya para pelajar.

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1. Oseng Mercon Bu Narti

Oseng Mercon Bu Narti menjadi kuliner wajib bagi Anda pecinta pedas. Oseng Mercon bu narti memadukan kombinasi sempurna dari hangatnya nasi, potongan daging sapi empuk, dan sambal rawit melimpah yang menghasilkan rasa pedas nikmat. Selain itu di sini Anda bisa merasakan suasana malam Jogja yang syahdu dengan duduk lesehan sambil menikmati nuansa budaya Jawa yang kental.

2. Bakmi Mbah Mo

Bakmi Mbah Mo merupakan salah satu ikon kuliner malam Jogjakarta. Bakmi Mbah Mo menawarkan mie yang lembut, kuah dari kaldu ayam kampung asli, dan bumbu khas Jawa yang autentik. Selain itu, Anda juga bisa menikmati suasana yang tenang saat menyantap semangkuk bakmi mbah mo yang hangat.

3. Nasi Teri Pojok Gejayan