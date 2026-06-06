Berburu 9 Kuliner Malam di Jogjakarta, Wajib Coba Keunikan Sate Klatak yang Autentik Sampai Gurih Pedasnya Nasi Teri Pojok Gejayan

Ilustrasi sate klatak yang ditusuk besi dan dibumbui garam (YouTube @10bestid)
JawaPos.com - Salah satu kegiatan yang tidak boleh di-skip saat ke Jogjakarta adalah berburu sajian kulinernya.
Kota Jogjakarta memiliki beragam kuliner malam yang siap memanjakan lidah Anda. Mulai dari sate klathak dengan citarasa original dan khas, deretan angkringan yang ikonik, sampai nasi pojok gejayan yang terkenal murah meriah.
Menikmati suasana Kota Jogjakarta yang tenang dan syahdu tentu akan semakin terasa lengkap dengan mencicipi berbagai kuliner legendaris yang sudah menjadi favorit wisatawan dan juga warga lokal.
Mengutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah daftar kuliner malam paling populer di Jogjakarta, yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke kotanya para pelajar.
1. Oseng Mercon Bu Narti
Oseng Mercon Bu Narti menjadi kuliner wajib bagi Anda pecinta pedas. Oseng Mercon bu narti memadukan kombinasi sempurna dari hangatnya nasi, potongan daging sapi empuk, dan sambal rawit melimpah yang menghasilkan rasa pedas nikmat. Selain itu di sini Anda bisa merasakan suasana malam Jogja yang syahdu dengan duduk lesehan sambil menikmati nuansa budaya Jawa yang kental.
2. Bakmi Mbah Mo
Bakmi Mbah Mo merupakan salah satu ikon kuliner malam Jogjakarta. Bakmi Mbah Mo menawarkan mie yang lembut, kuah dari kaldu ayam kampung asli, dan bumbu khas Jawa yang autentik. Selain itu, Anda juga bisa menikmati suasana yang tenang saat menyantap semangkuk bakmi mbah mo yang hangat.
3. Nasi Teri Pojok Gejayan
Nasi teri pojok gejayan menjadi primadona kuliner merakyat, porsi melimpah, dan rasa yang lezat. Meski terlihat sederhana, nasi teri pojok gejayan yang terdiri dari nasi hangat, sambal pedas, dan taburan ikan teri ini, selalu berhasil membuat pengunjung kembali. Cukup merogoh kocek Rp 8.000 saja, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi teri pojok gejayan yang legendaris ini.
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