11 Martabak Manis dan Gurih Paling Recommended di Solo, Varian Rasa Lengkap dan Beragam, Cocok untuk Memanjakan Lidah di Malam Hari! 

JawaPos.Com - Solo selalu punya daya tarik kuat dalam urusan kuliner, mulai dari makanan tradisional khas Jawa hingga jajanan malam yang selalu ramai diburu.

Salah satu camilan favorit yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah martabak.

Hidangan ini menjadi pilihan tepat untuk mengisi malam santai bersama keluarga, nongkrong bersama teman, atau sekadar memanjakan diri dengan camilan hangat yang mengenyangkan.

Baik martabak manis dengan tekstur empuk dan topping melimpah, maupun martabak telur dengan isian gurih yang kaya rempah, semuanya punya penggemar setia.

Menariknya, Solo memiliki banyak tempat martabak yang menawarkan variasi rasa unik, mulai dari topping klasik seperti cokelat, kacang, keju, wijen, hingga varian modern seperti Ovomaltine, red velvet, green tea, dan kombinasi premium lainnya.

Tidak sedikit juga tempat yang terkenal dengan martabak telur isi daging yang padat dan renyah.

Dengan harga yang relatif ramah dibanding kota besar lainnya, berburu martabak di Solo menjadi pengalaman kuliner malam yang menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas martabak paling recommended di Solo dengan varian rasa yang beragam, enak, porsi mengenyangkan, dan cocok jadi pilihan kuliner malam yang memanjakan lidah.

1. Martabak Boss Solo

Martabak Boss menjadi salah satu pilihan favorit bagi pencinta martabak premium di Solo yang ingin menikmati martabak dengan topping melimpah dan cita rasa modern.

Tempat ini terkenal dengan martabak manis bertekstur lembut, tebal, dan terasa buttery ketika masih hangat.

Pilihan toppingnya juga cukup beragam, mulai dari cokelat premium, Oreo, KitKat, keju melimpah, hingga kombinasi berbagai rasa kekinian yang cocok untuk semua usia.

Selain martabak manis, varian martabak telurnya juga cukup populer karena memiliki isian yang padat, rasa gurih yang kuat, dan kulit yang renyah di bagian luar.

Banyak pelanggan datang pada malam hari untuk menikmati martabak hangat bersama keluarga maupun teman.