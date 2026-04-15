Narita Sulap Terminal Jadi Tempat Wisata, Punya Footbath dan Area Tatami untuk Santai

JawaPos.com - Bandara Narita di dekat Tokyo mulai mengubah konsep terminal menjadi ruang rekreasi. Area baru dengan footbath dan tatami kini dibuka untuk menarik pengunjung.

Dilansir dari Kyodo, bagian Terminal 1 yang direnovasi resmi dibuka kembali pekan ini. Area tersebut menghadirkan dek observasi baru bernama “Garden Walk”.

Pengunjung bisa menikmati pemandangan pesawat lepas landas tanpa terhalang pagar. Fasilitas ini dilengkapi tempat rendam kaki yang langsung menghadap landasan.

Selain itu, tersedia area tatami sebagai ruang relaksasi. Pengelola juga menyiapkan berbagai tempat duduk, termasuk sofa yang dapat menampung hingga 130 orang.

Proyek renovasi ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar yen atau sekitar Rp160 miliar. Pengerjaan mencakup area seluas 8.000 meter persegi di dalam dan luar Terminal 1.

Menurut operator bandara, konsep ini dirancang agar penumpang domestik dan internasional bisa merasakan budaya Jepang. Termasuk menikmati perubahan musim secara langsung dari area bandara.

Seorang pengunjung, Yuka Sagawa, mengaku menikmati pengalaman baru tersebut. “Seru bisa rendam kaki sambil foto dan melihat pesawat terbang tepat di depan mata,” ujarnya.

Ia mengatakan ingin kembali lagi bersama keluarganya. Pengalaman di bandara kini tidak lagi sekadar menunggu penerbangan.