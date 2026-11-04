Inovasi TCL, Pendingin Ruangan untuk Udara Lebih Sehat

JawaPos.com – Polusi dan pencemaran udara menjadi tantangan yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

Paparan debu, partikel halus PM2.5, serta berbagai polutan udara tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kondisi ini menjadikan kualitas udara sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Terlebih, aktivitas sehari-hari yang banyak dilakukan di dalam ruangan mendorong kebutuhan akan lingkungan rumah dengan udara yang lebih bersih, segar, dan nyaman untuk dihirup.

Menjawab tantangan tersebut, TCL, merek elektronik global terkemuka, menghadirkan TCL FreshIN 3.0 AC inovasi pendingin udara generasi terbaru yang dirancang khusus untuk memurnikan dan menjaga kualitas udara dalam ruangan secara optimal. Mengusung teknologi sirkulasi udara segar terkini dan sistem penyaringan mutakhir (multi-layer filtration), TCL FreshIN 3.0 AC mampu menyaring polutan serta memasok udara segar dari luar ke dalam ruangan, memastikan keluarga di rumah selalu menghirup udara yang aman, nyaman, dan sehat.

TCL FreshIN 3.0 AC: Udara Sehat untuk Setiap Rumah TCL FreshIN 3.0 AC dirancang dengan keunggulan FreshIN+ Technology yang berfokus pada pemurnian udara secara menyeluruh. Mengandalkan sistem Filter QuadruPuri, pendingin udara ini mampu menyaring hingga 97,66% partikel PM2.5, alergen, serta bau tidak sedap, sekaligus menjaga kelembapan ruangan tetap optimal. Pengguna juga dapat memantau kualitas udara di dalam rumah secara langsung melalui indikator visual berwarna yang terintegrasi pada unit.

Melengkapi teknologi tersebut, TCL FreshIN 3.0 AC dilengkapi QuadruPuri Filters, sistem penyaringan empat lapis yang terdiri dari Preliminary Filter, Silver Ion Antibacterial Layer, HEPA High Efficiency Filter, dan High-Density Filter. Keempat lapisan ini bekerja secara bertahap untuk membantu menyaring debu, partikel halus, dan kontaminan udara sebelum udara segar dialirkan ke dalam ruangan. Proses pertukaran udara segar juga membantu memperbaiki kondisi udara di dalam ruangan, termasuk mendukung peningkatan kadar oksigen dan keseimbangan kelembapan, sehingga lingkungan rumah terasa lebih segar dan nyaman.

Selain memurnikan udara, TCL FreshIN 3.0 AC menghadirkan kenyamanan pendinginan tingkat tinggi melalui fitur Gentle Breeze. Dilengkapi dengan 1.422 lubang mikro dan 18 bilah Soft Wind, udara dingin disebarkan secara lembut dan merata tanpa menghembus langsung ke tubuh pengguna. Operasionalnya pun sangat hening dengan tingkat kebisingan rendah hingga 16 dB, sehingga menjaga kestabilan suhu ruangan dan memberikan kenyamanan tidur yang maksimal.

Dari sisi efisiensi dan perawatan, unit ini dibekali teknologi TCL-AI Energy-Saving yang memanfaatkan kecerdasan buatan prediktif untuk menghemat daya hingga 70% dibandingkan AC standar biasa dan lebih dari 37% dibandingkan AC inverter lainnya. Tak kalah penting, kemudahan perawatan serta kebersihan udara dijamin melalui fitur pembersihan otomatis (self-cleaning) pada unit indoor dan outdoor. Lewat kombinasi 3 Langkah Pembersihan Otomatis (Penghilang Embun, Pembekuan, dan Pemsterilan) serta teknologi inovatif Reverse Clean, perangkat secara mandiri dapat menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada unit indoor maupun outdoor agar performa pendinginan dan kualitas udara tetap higienis serta optimal sepanjang waktu.



“Kami memahami bahwa konsumen Indonesia kini menginginkan lebih dari sekadar kesejukan, tetapi juga kualitas udara yang lebih baik dan kenyamanan yang terintegrasi dengan teknologi pintar. Melalui FreshIN 3.0 AC dan VoxIN AC, TCL terus menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus memberikan pengalaman hidup yang lebih sehat, praktis, dan berkualitas bagi keluarga Indonesia,” ujar Evan Tang, CEO TCL Indonesia.

TCL VoxIN AC: AC Pintar yang Mengerti Anda Seiring perkembangan teknologi rumah pintar, kenyamanan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan pendinginan, tetapi juga kemudahan perangkat dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna. Menjawab kebutuhan tersebut, TCL VoxIN AC hadir dengan teknologi Smart Voice Control yang dapat dioperasikan secara offline tanpa koneksi internet, memungkinkan pengguna mengontrol AC secara praktis melalui perintah suara. Inovasi ini menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih intuitif, nyaman, dan efisien dalam aktivitas sehari-hari.

Baca Juga:Jaga Kesehatan Keluarga dengan Rutin Membersihkan Pendingin Ruangan

Selain menghadirkan kesejukan, TCL VoxIN AC dilengkapi Gentle Breeze, teknologi yang membantu mendistribusikan udara dingin menjadi hembusan angin yang lebih lembut dan merata, sehingga pengguna dapat menikmati kenyamanan tanpa paparan udara dingin secara langsung. Kemudahan penggunaan turut didukung fitur Smart OTA Update, yang memungkinkan pembaruan perangkat lunak untuk menjaga fungsi perangkat tetap optimal dan mendukung peningkatan pengalaman penggunaan.

Dengan perpaduan kenyamanan pendinginan dan inovasi pintar, TCL VoxIN AC hadir sebagai solusi bagi keluarga modern yang menginginkan perangkat rumah tangga lebih praktis dan mudah digunakan.