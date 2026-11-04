Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di Piala Liga 2026-2027. Bonek kecewa dengan performa Green Force dan meminta Uston Nawawi memimpin tim melawan Persija. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com – Setelah didemo Bonek, Bernardo Tavares bukannya membawa Persebaya Surabaya bangkit. Pelatih asal Portugal itu justru membawa Green Force semakin babak belur.
Tadi malam, Persebaya justru dipermalukan 3-2 oleh tim kasta kedua Kendal Tornado FC dalam laga perdana Piala Liga 2026-2027 di Stadion Sriwedari, Solo.
Hasil tersebut membuat suporter semakin geram. Pentolan Bonek, Husin Ghozali, bahkan menyebut kekalahan itu sebagai aib.
"Saya bilang, kekalahan atas Kendal Tornado FC ini sangat-sangat memalukan," kata pria yang akrab disapa Cak Cong itu kepada Jawa Pos.
Dia menilai Tavares tidak mengindahkan aksi demonstrasi yang dilakukan Bonek pada 30 Oktober lalu.
"Padahal, Tavares sempat berjanji melakukan evaluasi. Namun, apa yang dijanjikan Tavares justru tidak terbukti. Bagaimana mungkin Persebaya kalah dari tim yang kastanya lebih rendah?" kata Cak Cong.
Lantas, apakah Tavares masih layak dipertahankan?
"Kalau itu, terserah manajemen. Keputusan ada pada mereka. Namun, kalau Persebaya masih ingin mengejar target juara, harus ada evaluasi total yang dilakukan," beber Cak Cong.
Kritik pedas juga dilontarkan Koordinator Tribun Timur, Hasan Tiro.
"Saya lihat, Persebaya ini bermain seadanya. Sangat monoton dengan terus-menerus mengandalkan umpan panjang. Padahal, setiap lawan yang menghadapi Persebaya pasti memiliki semangat berlipat ganda," ucapnya.
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