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Rian Alfianto
Senin, 29 Juni 2026 | 20.30 WIB

Gelombang Panas Ekstrem Bikin Warga Eropa Serbu Toko AC, Biaya Pasang Tembus 1.000 Euro

Orang-orang melihat-lihat unit pendingin udara di toko peralatan rumah tangga, di tengah gelombang panas di Paris, Perancis, Minggu (28/6//2026). (REUTERS/Tom Nicholson) - Image

Orang-orang melihat-lihat unit pendingin udara di toko peralatan rumah tangga, di tengah gelombang panas di Paris, Perancis, Minggu (28/6//2026). (REUTERS/Tom Nicholson)

JawaPos.com - Gelombang panas ekstrem yang melanda berbagai negara Eropa tidak hanya memicu krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut juga mendongkrak permintaan unit pendingin ruangan atau AC secara signifikan. 

Produsen elektronik asal Asia seperti Samsung Electronics, LG Electronics, Midea, dan Mitsubishi Electric menjadi pihak yang paling diuntungkan karena penjualan AC mereka melonjak tajam di pasar Eropa.

Lonjakan permintaan terjadi ketika suhu di sejumlah negara seperti Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, dan Inggris terus mencetak rekor baru.

Banyak warga dan pelaku usaha bergegas membeli AC portabel maupun AC permanen untuk menghadapi cuaca yang semakin panas, sementara instalasi pendingin ruangan masih tergolong jarang di sebagian besar wilayah Eropa.

"Dengan suhu yang diperkirakan terus meningkat mulai Juni dan seterusnya, kami memperkirakan permintaan akan tetap kuat sepanjang puncak musim pendingin," kata Samsung Electronics dalam pernyataannya kepada Reuters.

Samsung mengungkapkan pasar utama seperti Italia, Spanyol, dan Prancis mencatat pertumbuhan penjualan dua digit selama paruh pertama tahun ini.

LG hingga Midea Kebanjiran Permintaan

Lonjakan permintaan tidak hanya dirasakan Samsung. LG Electronics menyebut lini produksi AC di salah satu pabriknya di Korea Selatan telah beroperasi dengan kapasitas penuh sejak April, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional menjelang musim panas.

Sementara itu, produsen asal Tiongkok, Midea, mengalami lonjakan permintaan sangat tinggi untuk produk AC portabel PortaSplit.

"Gelombang panas pada dua pekan terakhir Mei secara signifikan meningkatkan penjualan, terutama untuk AC PortaSplit yang bahkan habis terjual di beberapa saluran distribusi," ujar Midea.

Editor: Bayu Putra
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