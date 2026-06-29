Gelombang Panas Ekstrem Bikin Warga Eropa Serbu Toko AC, Biaya Pasang Tembus 1.000 Euro

Orang-orang melihat-lihat unit pendingin udara di toko peralatan rumah tangga, di tengah gelombang panas di Paris, Perancis, Minggu (28/6//2026). (REUTERS/Tom Nicholson)
JawaPos.com - Gelombang panas ekstrem yang melanda berbagai negara Eropa tidak hanya memicu krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut juga mendongkrak permintaan unit pendingin ruangan atau AC secara signifikan.
Produsen elektronik asal Asia seperti Samsung Electronics, LG Electronics, Midea, dan Mitsubishi Electric menjadi pihak yang paling diuntungkan karena penjualan AC mereka melonjak tajam di pasar Eropa.
Lonjakan permintaan terjadi ketika suhu di sejumlah negara seperti Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, dan Inggris terus mencetak rekor baru.
Baca Juga:Gelombang Panas Ekstrem Landa Eropa, WHO Catat Lebih dari 1.300 Orang Meninggal dalam Sepekan
Banyak warga dan pelaku usaha bergegas membeli AC portabel maupun AC permanen untuk menghadapi cuaca yang semakin panas, sementara instalasi pendingin ruangan masih tergolong jarang di sebagian besar wilayah Eropa.
"Dengan suhu yang diperkirakan terus meningkat mulai Juni dan seterusnya, kami memperkirakan permintaan akan tetap kuat sepanjang puncak musim pendingin," kata Samsung Electronics dalam pernyataannya kepada Reuters.
Samsung mengungkapkan pasar utama seperti Italia, Spanyol, dan Prancis mencatat pertumbuhan penjualan dua digit selama paruh pertama tahun ini.
Lonjakan permintaan tidak hanya dirasakan Samsung. LG Electronics menyebut lini produksi AC di salah satu pabriknya di Korea Selatan telah beroperasi dengan kapasitas penuh sejak April, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional menjelang musim panas.
Sementara itu, produsen asal Tiongkok, Midea, mengalami lonjakan permintaan sangat tinggi untuk produk AC portabel PortaSplit.
Baca Juga:ART RR Ditelanjangi dan Disiram Air Panas hingga Meninggal, 3 Orang Jadi Tersangka, Keluarga Nilai Ada yang Janggal
"Gelombang panas pada dua pekan terakhir Mei secara signifikan meningkatkan penjualan, terutama untuk AC PortaSplit yang bahkan habis terjual di beberapa saluran distribusi," ujar Midea.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!