8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

JawaPos.com - Kepribadian introvert dan ekstrovert memiliki cara berbeda dalam menikmati kehidupan.
Jika ekstrovert cenderung mendapatkan energi dari interaksi sosial dan aktivitas bersama banyak orang, introvert justru merasa nyaman ketika memiliki waktu untuk menyendiri atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.
Perbedaan tersebut membuat sesuatu yang dianggap menyenangkan oleh introvert belum tentu menarik bagi ekstrovert.
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Sebaliknya, aktivitas yang terasa membosankan bagi sebagian orang justru bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka yang memiliki kepribadian introvert.
Bagi introvert, menikmati sore tanpa gangguan, membaca buku berjam-jam, hingga membatalkan rencana sosial bukanlah hal yang menyedihkan.
Aktivitas sederhana tersebut justru memberikan ketenangan sekaligus kesempatan untuk mengisi kembali energi.
Lantas, apa saja hal yang dianggap membosankan oleh ekstrovert, tetapi menjadi impian indah bagi introvert? Berikut daftarnya dilansir dari YourTango.
1. Menikmati Sore Hari dalam Kesendirian
Menghabiskan waktu sendirian tanpa agenda khusus merupakan salah satu aktivitas yang sangat dinikmati introvert.
Mereka tidak selalu membutuhkan ponsel, televisi, atau perangkat elektronik lainnya untuk mengusir rasa bosan.
Duduk santai sambil menikmati suasana atau membiarkan pikiran mengembara justru bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan.
Bagi sebagian ekstrovert, sore tanpa percakapan, hiburan, maupun aktivitas bersama orang lain mungkin terasa sepi.
Namun, introvert memiliki cara tersendiri untuk menikmati waktu tersebut. Mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk merenung, berimajinasi, atau sekadar menikmati ketenangan setelah menjalani rutinitas yang melelahkan.
Psikiater dan psikolog Carl Jung, yang dikenal melalui kontribusinya dalam pengembangan konsep introversi dan ekstroversi, pernah menjelaskan bahwa dunia batin seseorang menyimpan beragam gambaran, imajinasi, dan fantasi.
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