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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 17.52 WIB

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

Club Brugge membidik kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions saat menghadapi PSV Eindhoven di Philips Stadion. (Club Brugge) - Image

Club Brugge membidik kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions saat menghadapi PSV Eindhoven di Philips Stadion. (Club Brugge)

JawaPos.com — Club Brugge diprediksi mengalahkan PSV Eindhoven 2-1 pada laga keempat fase liga Liga Champions di Philips Stadion, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan modal delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Ivan Leko membidik kemenangan ketiga secara beruntun di pentas Eropa untuk membuka peluang menembus delapan besar, sementara tuan rumah berusaha menjaga momentum kebangkitan.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama memenangi pertandingan terakhirnya di Liga Champions. PSV Eindhoven menundukkan Porto 1-0, sedangkan Club Brugge menghajar Lens tiga gol tanpa balas.

Namun, kemenangan tersebut lahir dari situasi yang berbeda bagi kedua kubu. PSV Eindhoven sedang berusaha menstabilkan penampilan, sementara Blauw-Zwart datang dengan kepercayaan diri yang terus meningkat berkat rangkaian hasil positif.

Mengapa Club Brugge Diunggulkan Menang Tipis?

Club Brugge layak diunggulkan karena mampu memenangi delapan pertandingan terakhir melalui beragam skenario.

Pasukan Ivan Leko bisa terlibat dalam pertandingan penuh gol, tetapi juga sanggup menjaga keunggulan tipis hingga peluit akhir.

Bukti paling mencolok hadir ketika Club Brugge menaklukkan Inter Milan 4-3 di San Siro.

Kemenangan di markas pemilik tiga gelar Piala Champions tersebut menunjukkan kemampuan mereka menghadapi tekanan besar dalam pertandingan tandang.

Setelah itu, Club Brugge melanjutkan laju dengan kemenangan 3-0 atas Lens di Bruges. Dua hasil tersebut menjadi respons kuat setelah mereka membuka perjalanan dengan kekalahan 2-3 dari Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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