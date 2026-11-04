Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

Rennes menjamu OFI Crete di Liga Europa 2026/2027. Simak performa terkini, kabar pemain, prediksi susunan pemain, dan prediksi skor. (Dok. Rennes)
JawaPos.com - Rennes akan menghadapi Olympiakos pada pertandingan keempat fase liga Liga Europa 2026/2027.
Duel ini dijadwalkan berlangsung di Roazhon Park, Kamis (5/11/2026), dengan kedua tim sama-sama membawa modal positif dari tiga pertandingan sebelumnya.
Rennes memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Olympiakos datang dengan catatan yang tidak bisa dianggap remeh setelah meraih sembilan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.
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Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Rennes untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Saat ini, klub asal Prancis tersebut berada di peringkat ke-13 dengan koleksi lima poin. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang dari tiga pertandingan.
Sementara itu, Olympiakos tampil lebih konsisten di Liga Europa. Wakil Yunani tersebut menempati posisi kelima dengan sembilan poin setelah memenangkan seluruh pertandingan pembuka. Kemenangan atas Rennes akan semakin memperkuat posisi mereka di kelompok teratas.
Meski menghadapi lawan dengan performa yang sedang menanjak, Rennes memiliki alasan untuk percaya diri. Roazhon Park menjadi salah satu kekuatan utama mereka musim ini.
Pasukan Franck Haise belum pernah menelan kekalahan di kandang sepanjang musim 2026/2027. Bahkan, mereka sedang memburu kemenangan kandang keenam secara beruntun di semua kompetisi.
Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Olympiakos. Rennes juga memiliki rekor bagus ketika bertemu klub asal Yunani di Liga Europa. Mereka selalu berhasil meraih kemenangan dalam pertemuan sebelumnya.
Akan tetapi, performa Rennes belakangan ini masih belum sepenuhnya meyakinkan. Masalah terbesar terlihat dari lini pertahanan yang cukup mudah ditembus lawan.
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