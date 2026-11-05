Krista Interfood 2026 jadi Ajang Perkenalan Tiga Kategori Pendingin Komersial

Midea di Krista Interfood 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Midea Electronics Indonesia memperkenalkan tiga kategori pendingin dapur komersial dalam pameran Krista Interfood 2026.
Melalui ajang yang berlangsung pada 4-7 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, perusahaan tersebut membawa 16 pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan pelaku usaha makanan dan minuman.
Ketiga kategori yang diperkenalkan terdiri dari chest freezer, vertical showcase, dan kitchen refrigerator. Masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk menunjang kegiatan bisnis, mulai dari penyimpanan bahan makanan beku hingga penataan produk yang dijual kepada konsumen.
Head of B2B Midea Electronics Indonesia Masagus Muhammad Mansyurdin mengatakan, perangkat pendingin menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku industri makanan dan minuman. Sebab, fasilitas penyimpanan yang memadai turut berperan dalam menjaga kualitas produk dan kelancaran operasional.
“Dalam industri makanan dan minuman, sistem penyimpanan dan pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk sekaligus mendukung kelancaran operasional. Melalui Krista Interfood 2026, kami ingin memperkenalkan berbagai solusi pendinginan dapur komersial Midea yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, mulai dari bisnis berskala kecil hingga bisnis dengan kebutuhan operasional yang lebih besar,” ujar Masagus di Jakarta, Kamis (5/11).
Chest freezer menjadi salah satu yang ditawarkan untuk menyimpan bahan makanan beku, seperti daging, seafood, dan berbagai produk frozen food. Sementara itu, vertical showcase berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus display agar produk lebih mudah dilihat pelanggan.
Adapun kitchen refrigerator ditujukan untuk kebutuhan penyimpanan bahan makanan di dapur komersial. Produk ini dapat digunakan oleh restoran, bisnis katering, maupun usaha kuliner lainnya.
Product Manager Refrigerator Midea Electronics Indonesia Frieda Vinita menjelaskan, setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan penyimpanan yang tidak sama. Hal tersebut dipengaruhi kapasitas, pengaturan suhu, hingga fungsi perangkat yang digunakan.
“Setiap jenis usaha memiliki kebutuhan penyimpanan yang berbeda, baik dari sisi kapasitas, suhu, maupun fungsi penggunaan. Karena itu, Midea menghadirkan berbagai pilihan produk pendingin dapur komersial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Melalui 16 produk yang kami hadirkan di Krista Interfood 2026, pengunjung dapat mengenal lebih dekat solusi pendinginan Midea dan memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka,” jelas Frieda.
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