Bukan Sekadar Bikin Dingin, Ini Perkembangan Teknologi AC Inverter Terbaru

JawaPos.com - Teknologi inverter semakin menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem pendingin udara. Melihat kebutuhan konsumen yang kian beragam, Gree Indonesia memperluas portofolio pendingin ruang atau AC inverter untuk segmen residential hingga light commercial.

Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Gree F5 MAX, F6, dan STS Inverter dalam di Jakarta, 2 September 2026. Bagi jenama ini, teknologi inverter bukan sekadar fitur, tetapi menjadi bagian dari pengalaman dan keahlian yang terus dikembangkan untuk menghadirkan sistem pendingin udara sesuai kebutuhan konsumen.

Varian F6 menyasar segmen residential dengan pilihan kapasitas mulai 0,5 PK hingga 2,5 PK. AC inverter ini dibekali sejumlah fitur, antara lain Cold Plasma, Fast Cooling, WiFi, Smart Cleaner, Black Diamond Fin, 360 Wide Angle, dan Energy Saving.

Sementara itu, F5 MAX ditujukan untuk kebutuhan residential dengan kapasitas lebih besar. Produk ini tersedia dalam pilihan 3,5 PK dan 4 PK, dengan fitur Cold Plasma, Fast Cooling, WiFi, Smart Cleaner, Black Diamond Fin, serta Energy Saving.

Kehadiran kedua produk tersebut memperluas pilihan AC inverter GREE bagi konsumen yang membutuhkan kapasitas pendinginan berbeda di rumah maupun ruang berukuran lebih besar.

Tak hanya menyasar hunian, merek ini juga memperluas teknologi inverter ke segmen light commercial melalui STS Inverter.

Produk ini merupakan AC floor standing inverter yang tersedia dalam kapasitas 2 PK, 3 PK, dan 5 PK. Fitur yang ditawarkan meliputi Filter Anti Jamur, WiFi, Black Diamond Fin, 360 Wide Angle, dan Energy Saving.

Dengan hadirnya STS Inverter, GREE memperluas solusi pendinginan untuk kebutuhan ruang usaha dan area dengan kebutuhan kapasitas AC lebih besar.

Perkuat Layanan Purnajual Gree menilai pengalaman konsumen tidak berhenti setelah pembelian produk. Karena itu, perusahaan juga memperkuat layanan purnajual melalui GREE 24/7 Always On Service, yang memberikan dukungan kepada konsumen selama 24 jam.