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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 20.29 WIB

Traffic dari Google Menurun, Reddit Mulai Pasang Iklan di Hasil Pencarian

Reddit mulai menguji penempatan iklan di hasil pencarian platformnya. (Dok. Reddit) - Image

Reddit mulai menguji penempatan iklan di hasil pencarian platformnya. (Dok. Reddit)

JawaPos.com - Reddit mulai menguji penempatan iklan di hasil pencarian platformnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari iklan, terutama dengan memanfaatkan pengguna yang mencari rekomendasi dan saran sebelum membeli produk.

Seperti dilansir dari Engadget, dalam uji coba awal tersebut, iklan akan ditampilkan berdasarkan relevansi konteks pencarian dan sejumlah faktor lainnya. Reddit mencontohkan, pengguna yang mencari kata kunci "espresso station" atau peralatan kopi espresso berpotensi menemukan iklan produk terkait, seperti cangkir, biji kopi, hingga mesin pembuat espresso.

Reddit belum mengungkapkan seberapa sering iklan tersebut akan muncul. Namun, berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan perusahaan, iklan terlihat berada di bagian paling atas hasil pencarian. Pada tahap awal, hanya sejumlah pengiklan terpilih yang dapat menggunakan format iklan baru tersebut.

"Selama pengujian ini, kami akan mengevaluasi dan memahami bagaimana respons pengguna terhadap iklan-iklan tersebut, sehingga kami dapat menyempurnakan pengalaman bagi pengguna maupun pengiklan seiring berjalannya waktu," ungkap pihak Reddit dalam unggahan blognya.

Pengujian ini menjadi bagian dari upaya Reddit mengubah strategi bisnis di tengah penurunan traffic yang berasal dari Google. Pekan lalu, Reddit mengungkapkan bahwa fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) milik Google telah menyebabkan penurunan signifikan pada traffic pencarian menuju platform tersebut.

Editor: Diar Candra
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