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Nanda Prayoga
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.52 WIB

Reddit Uji Fitur Video, Cerita Viral Kini Bisa Didengarkan

Ilustrasi Reddit. (Pexels/Brett Jordan) - Image

Ilustrasi Reddit. (Pexels/Brett Jordan)

JawaPos.com - Reddit dilaporkan tengah menguji fitur “Reddit Videos”, yang memungkinkan pengguna mendengarkan isi postingan sebagai audio sembari melakukan aktivitas lain.

Fitur tersebut diklaim akan menjadi cara baru untuk menikmati berbagai cerita populer di platform tersebut. 

Dilansir dari TechCrunch, pengujian perdana fitur ini dimulai pada Senin (17/8) dan masih dilakukan secara terbatas di sejumlah komunitas Reddit.

Selain postingan berbasis teks, eksperimen tersebut juga mencakup konten video dan audio untuk melihat format mana yang paling menarik perhatian pengguna.

Rencana menghadirkan fitur ini sebenarnya sudah disampaikan Reddit dalam laporan kinerja keuangan kuartal II 2026 pada Juli lalu.

Saat itu, CEO Reddit Steve Huffman mengatakan bahwa konten berbasis cerita Reddit sebenarnya sudah lebih dulu populer di berbagai platform lain.

Huffman menyoroti bagaimana cerita dari Reddit kerap diolah menjadi video di platform seperti TikTok maupun Instagram Reels.

Biasanya, konten tersebut dibacakan menggunakan teknologi text-to-speech atau dinarasikan langsung oleh kreator.

Formatnya pun beragam. Ada video yang hanya menampilkan teks dari cerita Reddit sembari narasi berjalan.

Ada pula yang menggunakan visual tambahan yang tidak selalu berkaitan dengan cerita, mulai dari rekaman gameplay hingga video memasak.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: TechCrunch
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