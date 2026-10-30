Reddit Bakal Batasi Akses Pengguna Tanpa Akun, Wajib Login untuk Lihat Konten

Ilustrasi Reddit. (Pexels/Brett Jordan)
JawaPos.com - Reddit berencana membatasi akses pengguna yang tidak masuk ke akun atau belum memiliki akun. Nantinya, pengguna harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses konten di platform tersebut.
CEO Reddit Steve Huffman mengatakan, kebijakan ini akan diuji coba di sejumlah pasar tertentu di luar Amerika Serikat sebelum diterapkan lebih luas. Langkah tersebut diambil di tengah penurunan signifikan trafik Reddit yang berasal dari mesin pencari.
Dalam surat kepada pemegang saham, Huffman menyebut perubahan menjadi platform yang mengharuskan pengguna login sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan audiens baru.
"Salah satu langkah kunci untuk mempertahankan audiens baru adalah dengan mengubah Reddit menjadi platform yang hanya bisa diakses saat pengguna telah masuk (logged-in)," tulis Huffman seperti dikutip dari Engadget, Jumat (30/10).
Menurut dia, kewajiban login dapat membantu Reddit memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pengguna. Perusahaan juga bisa memperoleh lebih banyak informasi mengenai aktivitas pengguna untuk mendukung penargetan iklan.
"Hal ini lebih menguntungkan bagi bisnis kami karena kami akan memiliki lebih banyak sinyal untuk penargetan iklan, dan status masuk (logged-in) umumnya mendorong tingkat keterlibatan (engagement) yang lebih tinggi," jelasnya.
Selain kepentingan bisnis, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu Reddit melindungi kumpulan data miliknya dari praktik pengambilan data atau scraping oleh pihak lain, termasuk perusahaan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini juga disebut dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang mulai diterapkan di sejumlah negara.
Huffman mengakui bahwa perubahan tersebut cukup besar. Namun, Reddit masih mengkaji waktu yang tepat untuk mulai menerapkan permintaan login secara tegas kepada pengguna yang belum masuk ke akun.
Dalam panggilan laporan keuangan kuartal ketiga, dia mengatakan pengguna yang datang melalui tautan maupun hasil pencarian masih akan mendapatkan akses ke Reddit untuk sementara waktu sebelum diminta login.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022