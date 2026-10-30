Reddit Bakal Batasi Akses Pengguna Tanpa Akun, Wajib Login untuk Lihat Konten

JawaPos.com - Reddit berencana membatasi akses pengguna yang tidak masuk ke akun atau belum memiliki akun. Nantinya, pengguna harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses konten di platform tersebut.

CEO Reddit Steve Huffman mengatakan, kebijakan ini akan diuji coba di sejumlah pasar tertentu di luar Amerika Serikat sebelum diterapkan lebih luas. Langkah tersebut diambil di tengah penurunan signifikan trafik Reddit yang berasal dari mesin pencari.

Dalam surat kepada pemegang saham, Huffman menyebut perubahan menjadi platform yang mengharuskan pengguna login sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan audiens baru.

"Salah satu langkah kunci untuk mempertahankan audiens baru adalah dengan mengubah Reddit menjadi platform yang hanya bisa diakses saat pengguna telah masuk (logged-in)," tulis Huffman seperti dikutip dari Engadget, Jumat (30/10).

Menurut dia, kewajiban login dapat membantu Reddit memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi pengguna. Perusahaan juga bisa memperoleh lebih banyak informasi mengenai aktivitas pengguna untuk mendukung penargetan iklan.

"Hal ini lebih menguntungkan bagi bisnis kami karena kami akan memiliki lebih banyak sinyal untuk penargetan iklan, dan status masuk (logged-in) umumnya mendorong tingkat keterlibatan (engagement) yang lebih tinggi," jelasnya.

Selain kepentingan bisnis, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu Reddit melindungi kumpulan data miliknya dari praktik pengambilan data atau scraping oleh pihak lain, termasuk perusahaan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini juga disebut dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang mulai diterapkan di sejumlah negara.

Huffman mengakui bahwa perubahan tersebut cukup besar. Namun, Reddit masih mengkaji waktu yang tepat untuk mulai menerapkan permintaan login secara tegas kepada pengguna yang belum masuk ke akun.