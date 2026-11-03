Meta Garap Robot Humanoid Max Bareng Startup Tiongkok, Bisa Kenali Suara dan Gestur Manusia

JawaPos.com - Meta mulai serius mengembangkan robot humanoid sebagai bagian dari ambisinya membawa kecerdasan artifisial (AI) ke dunia nyata. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu dikabarkan bekerja sama dengan start-up robotika asal Tiongkok, Fourier, untuk mengembangkan prototipe robot humanoid bernama Max hanya dalam waktu tiga bulan.

Mengutip laporan The Information, Max memiliki berat sekitar 48 kilogram dengan tinggi 150 sentimeter. Robot tersebut dilengkapi dua tangan dengan lima jari, pengeras suara, serta layar pada bagian wajah yang mampu menampilkan ekspresi, termasuk gerakan mata dan mulut.

Max bukan sekadar robot buatan Fourier yang diberi logo Meta. Kedua perusahaan memanfaatkan perangkat keras dan pengalaman Fourier dalam mengembangkan tiga generasi robot sebelumnya. Sejumlah bagian kemudian disesuaikan, mulai dari tinggi, proporsi tubuh, kepala, layar, kamera, tangan, hingga alas kaki.

Meta juga memberikan sejumlah persyaratan terkait kemampuan Max saat berinteraksi dengan manusia. Robot tersebut harus mampu mengenali suara seseorang dari jarak hingga lima meter dan membaca gestur tangan atau lambaian dari jarak tiga meter.

Selain itu, Max diharapkan mampu menjaga kontak mata serta memberikan tanda ketika sedang mendengarkan, berpikir, berbicara, atau merasa tidak yakin. Divisi robotika Meta disebut melihat Max sebagai salah satu bentuk fisik dari agen AI mereka, Muse. Melalui proyek ini, Meta ingin menghadirkan AI yang tidak hanya beroperasi di layar, tetapi juga mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan dan manusia.

Meta bahkan dikabarkan telah memulai pengembangan prototipe generasi kedua sejak September. Versi terbaru tersebut akan membawa sejumlah perubahan. Seperti desain torso baru, tangan dengan kemampuan manipulasi objek yang lebih baik, proyektor untuk menampilkan konten visual, serta sensor tambahan untuk membantu robot menaiki dan menuruni tangga.

Meski pengembangannya terus berjalan, Meta belum memiliki rencana untuk menjual Max secara komersial. Juru bicara perusahaan menyebut kolaborasi dengan Fourier saat ini masih berfokus pada penelitian dan eksperimen internal.

Max menggunakan platform komputasi Jetson Thor dari Nvidia. Robot ini juga memiliki dua pengeras suara yang terpasang di bagian dada dan tangan yang mampu mengambil benda berukuran kecil, seperti botol dan mainan.

Pengembangan prototipe tersebut turut melibatkan wakil presiden produk Meta untuk bidang robotika. Dia dilaporkan menghabiskan hampir dua bulan di pabrik Fourier di Shanghai untuk mengerjakan Max.