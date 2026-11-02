Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Al Ittihad akan melawan Al Ain di AFC Champions League Elite 2026/2027. Tuan rumah diunggulkan! (Al Ittihad)
JawaPos.com - Al Ittihad akan menghadapi Al Ain dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, pada Selasa (3/11) pukul 01.15 WIB.
Bermain di kandang sendiri, Al Ittihad memiliki peluang untuk meraih kemenangan, meski tetap harus mewaspadai performa lawan yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi.
Meski begitu, Al Ittihad masih perlu meningkatkan efektivitas serangan. Dominasi penguasaan bola belum cukup untuk menjamin kemenangan.
Tim tamu Al Ain, memiliki potensi untuk memanfaatkan kelemahan Al Ittihad.
Produktivitas gol Al Ain dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan oleh barisan pertahanan tuan rumah.
Dalam enam pertandingan terakhir yang melibatkan Al Ain, tercipta total 20 gol atau rata-rata 3,33 gol per pertandingan. Statistik ini memperlihatkan bahwa pertandingan mereka cenderung menghasilkan banyak gol.
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Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Al Ittihad. Mereka memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dan mengendalikan tempo permainan.
Al Ain diperkirakan mampu memberikan perlawanan, terlebih setelah meraih kemenangan di pertandingan sebelumnya.
Meski begitu, Al Ittihad berpeluang memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk mengendalikan jalannya laga.
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Jawa Pos
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