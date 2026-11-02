Robot Humanoid Chery Mobo Mulai Dijual, Indonesia Masuk Pengguna Pertama

JawaPos.com - Jenama yang lebih dikenal di dunia otomotif yaitu Chery mulai memperluas bisnisnya ke sektor robotika melalui AiMOGA Robotics.

Perusahaan tersebut resmi membuka pemesanan awal (pre-order) Mobo, robot humanoid yang dikembangkan sebagai pendamping keluarga.

Pemesanan global Mobo diumumkan dalam acara AiMOGA Robotics Global Launch 2026 di Wuhu, Provinsi Anhui, China, pada 21 Oktober 2026 lalu.

Sebelumnya, Mobo telah diperkenalkan dalam World Robot Conference pada Agustus 2026. Robot tersebut diklaim telah menarik minat lebih dari 10.000 calon pengguna dari berbagai negara.

Dalam peluncuran global, AiMOGA juga menunjuk 35 pengguna sebagai Global User Experience Officers pertama untuk Mobo. Salah satu perwakilannya berasal dari Indonesia.

Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, mengatakan pengembangan robot harus berangkat dari kebutuhan pengguna dan skenario pemakaian nyata.

Menurutnya, pengalaman Chery di industri otomotif menjadi modal untuk mempercepat pengembangan dan produksi robot dalam skala besar.

"Perencanaan produk berbasis skenario pengguna nyata merupakan jalur menuju industrialisasi bagi seluruh portofolio produk kami. Melalui sinergi industri otomotif dan robotika, kami berupaya memperkuat fondasi produksi massal dan memperluas penerapan robot di berbagai skenario," ujar Zhang.

Selain Mobo, perusahaan juga menampilkan Intelligent Security Robot, Robotic Nurse, Mornine, dan Argos.