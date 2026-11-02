Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 2 November 2026 | 14.16 WIB

Robot Humanoid Chery Mobo Mulai Dijual, Indonesia Masuk Pengguna Pertama

Deretan robot humanoid yang bisa berinteraksi dengan manusia. (Istimewa) - Image

Deretan robot humanoid yang bisa berinteraksi dengan manusia. (Istimewa)

JawaPos.com - Jenama yang lebih dikenal di dunia otomotif yaitu Chery mulai memperluas bisnisnya ke sektor robotika melalui AiMOGA Robotics.

Perusahaan tersebut resmi membuka pemesanan awal (pre-order) Mobo, robot humanoid yang dikembangkan sebagai pendamping keluarga.

Pemesanan global Mobo diumumkan dalam acara AiMOGA Robotics Global Launch 2026 di Wuhu, Provinsi Anhui, China, pada 21 Oktober 2026 lalu.

Sebelumnya, Mobo telah diperkenalkan dalam World Robot Conference pada Agustus 2026. Robot tersebut diklaim telah menarik minat lebih dari 10.000 calon pengguna dari berbagai negara.

Dalam peluncuran global, AiMOGA juga menunjuk 35 pengguna sebagai Global User Experience Officers pertama untuk Mobo. Salah satu perwakilannya berasal dari Indonesia.

Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, mengatakan pengembangan robot harus berangkat dari kebutuhan pengguna dan skenario pemakaian nyata.

Menurutnya, pengalaman Chery di industri otomotif menjadi modal untuk mempercepat pengembangan dan produksi robot dalam skala besar.

"Perencanaan produk berbasis skenario pengguna nyata merupakan jalur menuju industrialisasi bagi seluruh portofolio produk kami. Melalui sinergi industri otomotif dan robotika, kami berupaya memperkuat fondasi produksi massal dan memperluas penerapan robot di berbagai skenario," ujar Zhang.

Selain Mobo, perusahaan juga menampilkan Intelligent Security Robot, Robotic Nurse, Mornine, dan Argos.

Berbagai robot tersebut dikembangkan untuk kebutuhan berbeda, mulai dari pengelolaan lalu lintas, layanan medis, penerimaan tamu, hingga penyediaan informasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Chery Perkenalkan Mobo, Robot Setinggi 90 Cm yang Bisa Diajak Bicara dalam 20 Bahasa - Image
Teknologi

Chery Perkenalkan Mobo, Robot Setinggi 90 Cm yang Bisa Diajak Bicara dalam 20 Bahasa

Senin, 26 Oktober 2026 | 16.41 WIB

Chery Perkenalkan Pengisian Daya 1,44 MW, Isi Baterai 97 Persen dalam 6 Menit - Image
Otomotif

Chery Perkenalkan Pengisian Daya 1,44 MW, Isi Baterai 97 Persen dalam 6 Menit

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.15 WIB

AiMOGA Buka Pre-Order Global Mobo pada 21 Oktober 2026, Ini Kemampuannya - Image
Oto Dan Tekno

AiMOGA Buka Pre-Order Global Mobo pada 21 Oktober 2026, Ini Kemampuannya

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.20 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore