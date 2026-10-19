OpenAI Targetkan Demo Robot Humanoid pada 2027, Perekrutan Ahli Robotika Gencar Dilakukan

Ilustrasi Robot Humanoid BYD Walker S1. (Dok BYD)
JawaPos.com - OpenAI mulai serius mengembangkan robot humanoid atau robot berbentuk manusia. CEO OpenAI Sam Altman berkata perusahaannya menargetkan demonstrasi robot tersebut pada 2027 mendatang. Akan tetapi realisasi untuk produk komersialnya diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih lama.
Seperti dilansir dari Engadget, Altman menjelaskan bahwa bentuk tubuh manusia menjadi pilihan logis karena lingkungan dan berbagai peralatan sehari-hari dirancang untuk manusia. “Dunia ini memang dirancang untuk manusia,” ujar Altman. Ketika ditanya apakah OpenAI benar-benar akan membuat robot humanoid, ia menjawab, “Kami akan melakukannya.”
Menurut Altman, tantangan utama bukan sekadar menciptakan robot dengan dua lengan dan dua kaki. Melainkan mengembangkan kecerdasan yang membuatnya mampu menjalankan tugas secara mandiri.
Altman mengatakan OpenAI berencana menghadirkan demonstrasi robot pada 2027. Namun, ia memperkirakan robot tersebut belum akan tersedia untuk digunakan secara luas dalam waktu dekat.
Untuk mewujudkannya, OpenAI tengah merekrut tenaga ahli di bidang robotika. Mulai dari pengendalian gerakan, sensor, aktuator, hingga pengembangan sistem pembelajaran mesin. Perusahaan juga mengembangkan komponen perangkat keras yang dibutuhkan agar robot dapat beroperasi di dunia nyata.
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Jawa Pos
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