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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 23.24 WIB

AiMOGA Mobo catat 10 ribu calon pelanggan dari seluruh dunia

AiMOGA Mobo berhasil meraih 10 ribu calon konsumen dari seluruh dunia. (aimoga-robot.com) - Image

AiMOGA Mobo berhasil meraih 10 ribu calon konsumen dari seluruh dunia. (aimoga-robot.com)

JawaPos.com - Perusahaan robotika asal Tiongkok, AiMOGA, berhasil menggaet sekitar 10 ribu calon konsumen dari robot humanoid Mobo.

Angka itu dibukukan hanya dalam sekali kegiatan yaitu, AiMOGA Robotics Global Launch 2026 di Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok. Sebagai catatan, calon konsumen pemesan Mobo itu datang dari seluruh dunia.

“Melalui sinergi industri otomotif dan robotika, kami berupaya memperkuat fondasi produksi massal dan memperluas penerapan robot di berbagai skenario.” kata Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager AiMOGA Robotics Zhang Guibing, Senin (1/11).

Mobo sebelumnya diperkenalkan dalam World Robot Conference pada Agustus 2026.

Tingginya minat calon pengguna kemudian diikuti dengan penunjukan 35 pengguna dari berbagai negara sebagai Global User Experience Officers pertama, termasuk perwakilan dari Indonesia.

Dalam acara peluncuran tersebut, AiMOGA memperagakan kemampuan Mobo dalam menjawab pertanyaan berbasis visual dan melakukan interaksi melalui tarian.

Selain Mobo, sejumlah produk robotika lainnya juga diperkenalkan, yakni Intelligent Security Robot, Robotic Nurse, Mornine, dan Argos.

Produk-produk tersebut diperagakan dalam penerapan untuk manajemen lalu lintas cerdas, panduan layanan medis, penerimaan tamu, dan penyediaan informasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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