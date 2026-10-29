Robot AI Mulai Masuk Kehidupan Sehari-hari, dari Rumah hingga Layanan Publik

Deretan robot AI, dari pendamping keluarga hingga pengatur lalu lintas. (Chery)
JawaPos.com – Chery memperlihatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui berbagai robot yang dirancang untuk mendukung aktivitas manusia. Inovasi tersebut ditampilkan dalam rangkaian Chery International User Summit 2026 di China.
Dalam kunjungan ke Chery Global Technology Innovation Center, para undangan berkesempatan melihat penerapan teknologi AI Chery, mulai dari robot pendamping keluarga hingga robot untuk membantu layanan publik.
Salah satu yang menarik perhatian adalah Mobo, robot humanoid besutan AiMOGA yang dirancang sebagai pendamping keluarga. Robot ini diperlihatkan mampu berinteraksi melalui percakapan dan kegiatan edukatif bersama anak-anak.
Robot AI untuk Pendidikan hingga Layanan Publik
Di area Future City, Chery memperlihatkan penggunaan robot dalam berbagai skenario kehidupan sehari-hari.
Intelligent Security Robot, misalnya, diperlihatkan membantu mengarahkan lalu lintas. Sementara itu, Mobo berinteraksi dengan anak-anak melalui aktivitas edukatif di zona pendidikan.
Chery juga menampilkan demonstrasi teknologi AI untuk mendukung layanan informasi kepolisian dan panduan medis melalui Smart Police Station serta Smart Medical Station.
Pengalaman lain yang ditawarkan adalah penggunaan Robotaxi atau kendaraan otonom. Chairman Chery Automobile Co. Ltd., Yin Tongyue, turut menjajal kendaraan tersebut untuk bertemu dengan pembawa acara CCTV Finance, Chen Weihong.
Robot AiMOGA juga terlibat dalam sejumlah kegiatan selama Chery International User Summit 2026. Dalam acara Chery's Ride Green Life, robot berkaki empat Argos dijadwalkan tampil pada pembukaan acara.
Adapun Intelligent Security Robot membantu mengarahkan pesepeda di persimpangan.
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