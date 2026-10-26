Chery Perkenalkan Mobo, Robot Setinggi 90 Cm yang Bisa Diajak Bicara dalam 20 Bahasa

Untuk bergerak di tengah aktivitas manusia, Mobo memiliki kemampuan navigasi sosial. (Istimewa)
JawaPos.com — Chery Group melalui perusahaan robotikanya, AiMOGA Robotics, memperkenalkan Mobo, robot humanoid yang dirancang untuk menjadi pendamping keluarga.
Robot ini dibekali kecerdasan buatan (AI) untuk memahami lingkungan, berinteraksi dengan manusia, dan menjalankan berbagai tugas sehari-hari.
Mobo diperkenalkan dalam acara AiMOGA Robotics Global Launch 2026 di Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok bersamaan dengan acara Chery International User Summit.
Dalam demonstrasi, robot tersebut ditampilkan mampu menangani hingga 16 tugas secara paralel dengan waktu respons terhadap interupsi kurang dari 0,2 detik.
Peluncuran ini mengusung tema Car-Robot in Synergy, Scenarios in Energy dan dihadiri lebih dari 2.000 tamu, termasuk perwakilan pemerintah, pelanggan, mitra, serta awak media dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, AiMOGA Robotics memperkenalkan teknologi MoAgent sebagai bagian dari pengembangan embodied intelligence, yakni teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan kemampuan robot untuk memahami lingkungan dan melakukan tindakan fisik.
Mobo Dibekali Teknologi AI MoAgent
MoAgent dirancang untuk membantu Mobo memahami situasi di sekitarnya, mengoordinasikan pekerjaan, dan merespons perubahan secara lebih natural.
Teknologi ini mengintegrasikan sistem persepsi lingkungan, pemrosesan interaksi, pengambilan keputusan, serta pengendalian gerak. Kombinasi tersebut memungkinkan Mobo menerima instruksi, menentukan tindakan, menjalankan tugas, dan memberikan umpan balik kepada pengguna.
Mobo juga dibekali kemampuan memori spasial. Fitur ini memungkinkan robot menggabungkan informasi yang diamati secara langsung dengan informasi sebelumnya untuk menemukan kembali objek dan membantu menyelesaikan tugas.
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