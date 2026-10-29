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Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Sony Hentikan Produksi Pemutar Blu-ray 4K, PS5 Jadi yang Terakhir?

Ilustrasi pemutar blu-ray. (Pexels/Cottonbro) - Image

Ilustrasi pemutar blu-ray. (Pexels/Cottonbro)

JawaPos.com - Sony dikabarkan mulai meninggalkan bisnis perangkat berbasis cakram yang sempat populer sejak sebelum era digital. 

Perusahaan elektronik asal Jepang yang memiliki rekam jejak panjang dalam memproduksi pemutar CD, VHS, hingga DVD itu kini menghentikan produksi pemutar Blu-ray 4K terakhirnya di Jepang.

Keputusan tersebut menambah kekhawatiran para penggemar fisik, terutama setelah Sony sebelumnya mengumumkan rencana menghentikan produksi cakram fisik untuk gim PlayStation 5 (PS5) baru terhitung mulai Januari 2028.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Blu-ray sebagai format penyimpanan film dan gim.

Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan risiko kerusakan cakram atau disc rot, yang dapat membuat koleksi film tidak lagi bisa diputar.

Jika semakin banyak produsen meninggalkan pasar ini, ketersediaan perangkat pemutar dan cakram Blu-ray 4K berpotensi semakin terbatas.

Sony secara resmi mengonfirmasi penghentian produksi pemutar Blu-ray 4K terakhirnya pada 22 Oktober 2026.

Perangkat bernama Sony UBP-X700/K yang dirilis pada musim semi 2025 itu menjadi pemutar Ultra HD Blu-ray mandiri terakhir dari Sony yang dipasarkan di Jepang.

Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh blog Jepang yang berafiliasi dengan Sony, Kunkoko. Laporan itu kemudian turut diberitakan media Barat, FlatpanelsHD.

Dalam terjemahan unggahan blog tersebut disebutkan bahwa Sony menghentikan pengiriman pemutar Ultra HD Blu-ray UBP-X700/K.

Editor: Bayu Putra
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