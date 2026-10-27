Apple Perluas Bahasa Siri AI, Tambahkan Mandarin hingga Vietnam

Siri AI. (Dok. Apple)
JawaPos.com - Apple memperluas dukungan bahasa internasional untuk Siri AI melalui pembaruan iOS 27.2.
Bila sebelumnya hanya tersedia dalam bahasa Inggris, asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut kini mendukung lima bahasa tambahan, yakni Prancis, Jepang, Korea, Portugis, dan Spanyol.
Tak hanya itu, Apple juga mengumumkan empat bahasa lain yang akan segera hadir di Siri AI sebelum akhir tahun ini, meliputi Mandarin Tradisional, Norwegia, Turki, dan Vietnam.
Dengan tambahan tersebut, maka di akhir tahun ini Siri AI akan mendukung total 10 bahasa.
Perluasan ini menjadi bagian dari upaya Apple untuk menghadirkan kemampuan AI yang dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna di berbagai negara.
Apple menyatakan bahwa dukungan untuk empat bahasa baru itu akan tersedia pada akhir tahun ini.
Kehadirannya diperkirakan bersamaan dengan peluncuran iOS 27.3 yang dijadwalkan pada Desember mendatang.
Sementara itu, versi beta pertama iOS 27.3 diperkirakan mulai tersedia dalam waktu dekat.
Meski demikian, dukungan bahasa Mandarin Tradisional tidak serta-merta membuat Siri AI bisa digunakan di Tiongkok. Hingga saat ini, layanan tersebut masih belum tersedia di negeri panda.
Seperti dilansir dari 9to5mac, Apple berencana meluncurkan sejumlah fitur awal Apple Intelligence di Tiongkok melalui pembaruan iOS 27.3.
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