Usai Bertahun-tahun Ikuti Aturan Apple, Zuckerberg Siapkan Rp 3.604 Triliun untuk Dominasi Rantai AI

JawaPos.com - Mark Zuckerberg mempertaruhkan hingga USD 200 miliar atau sekitar Rp3.604 triliun, dengan kurs Rp18.020 per dolar AS, untuk membangun bisnis kecerdasan buatan (AI) Meta tanpa kepastian teknologi tersebut akan berhasil. Ambisi ini bukan sekadar mengejar model AI yang lebih canggih, melainkan menguasai seluruh rantai teknologi, mulai dari pusat data dan cip hingga layanan digital dan transaksi perdagangan.

Dilansir dari Fortune, Rabu (21/10/2026), Zuckerberg mengungkapkan besarnya risiko investasi tersebut dalam podcast Cheeky Pint bersama pendiri Stripe, John Collison. "Kami akan mengeluarkan dana sekitar USD100 miliar hingga USD 200 miliar," kata Zuckerberg, yang mengaku sempat mempertanyakan kepada Wang apakah investasi sebesar itu akan berhasil.

Wang, yang menjabat kepala AI Meta, menjelaskan bahwa keputusan investasi sebesar itu harus diambil sebelum keberhasilan teknologi dapat dibuktikan. "Ini kebalikan dari pendekatan perusahaan rintisan yang menguji ide secara bertahap sebelum memperbesar investasi," ujarnya.

Podcast tersebut dirilis bersamaan dengan peluncuran Muse Wonder, model AI terbaru dari laboratorium superinteligensi Meta. Tahun ini, Meta memperkirakan belanja modal mencapai USD 145 miliar atau sekitar Rp2.613 triliun, terutama untuk infrastruktur AI.

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Ambisi tersebut berkaitan dengan pengalaman Zuckerberg menghadapi Apple dan Google, dua penguasa utama platform ponsel pintar. Aplikasi Facebook hadir di iPhone pada 2008 dan Android pada 2009. Pada 2013, Google melarang Facebook memperbarui aplikasi Android di luar Play Store.

Enam tahun kemudian, Apple menghentikan aplikasi riset Facebook yang membayar pengguna, termasuk remaja, hingga USD 20 per bulan untuk memperoleh akses luas ke data ponsel mereka. Pada 2021, Apple juga memberi pengguna iPhone pilihan memblokir pelacakan aplikasi, perubahan yang menurut Meta merugikan pendapatannya sekitar USD10 miliar pada 2022.

Pada 2024, Zuckerberg mengatakan bahwa pengalaman membangun Facebook dengan mengikuti batasan yang ditetapkan Apple memengaruhi strategi teknologinya. Kini, Meta mengembangkan sendiri pusat data, cip, dan infrastruktur AI agar tidak terlalu bergantung pada platform perusahaan lain.

Namun, menurut Zuckerberg, tujuannya bukan sekadar menguasai teknologi. "Yang terpenting bukan memiliki platform itu sendiri, melainkan kemampuan untuk membangun produk terbaik," ujarnya.