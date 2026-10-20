Mukesh Ambani Buka Suara atas Tuduhan Elon Musk soal Peluncuran Starlink di India

JawaPos.com - Reliance Industries milik miliarder India Mukesh Ambani akhirnya menanggapi tudingan Elon Musk bahwa kepentingan bisnisnya menghambat peluncuran Starlink di India. Pada Jumat (16/10), perusahaan itu menegaskan terbuka terhadap persaingan dan menyatakan layanan internet satelit Jio juga masih menunggu izin pemerintah.

Pernyataan itu menjadi tanggapan pertama Reliance atas tudingan Musk, yang disampaikan menjelang penawaran umum perdana saham (IPO) Jio Platforms, unit digital Reliance, dengan target valuasi USD 108 miliar atau sekitar Rp1.951,5 triliun, berdasarkan kurs Rp18.060 per dolar AS.

Reliance menyampaikan sikapnya tanpa menyebut nama Musk secara langsung. Perusahaan itu menyatakan ingin meluruskan berbagai pernyataan mengenai Reliance dan pasar India.

"Di Reliance, kami tidak pernah takut terhadap persaingan," demikian penegasan perusahaan tersebut seperti dikutip Reuters, Senin (19/10/2026). Reliance juga menekankan bahwa investasi dan inovasi, baik dari dalam maupun luar negeri, diterima di India selama pelaku usaha mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku.

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Perselisihan ini berakar pada upaya Starlink, perusahaan internet satelit milik SpaceX yang dipimpin Musk, memasuki pasar dengan lebih dari satu miliar pengguna internet. Musk berulang kali menuduh pemerintah India dan Ambani memperlambat proses masuknya Starlink. India sendiri membantah adanya perlakuan diskriminatif dalam proses persetujuan.

Sebelumnya, Musk bahkan mempertanyakan apakah Ambani merupakan "bos India yang sebenarnya" dan menyindirnya dengan sebutan "Perdana Menteri Ambani" melalui platform X.

Di sisi lain, Reliance menempatkan persoalan tersebut sebagai proses perizinan yang berlaku bagi seluruh perusahaan. Jio, operator telekomunikasi yang berada di bawah grup Reliance, memiliki lebih dari 530 juta pelanggan dan menjadi pesaing potensial Starlink.

Besarnya basis pelanggan itu membuat persaingan internet satelit bukan sekadar perebutan teknologi baru, melainkan juga pertarungan untuk memperluas jangkauan layanan di salah satu pasar digital terbesar dunia.