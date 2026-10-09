Elon Musk Tuduh Oligarki India Hambat Starlink, Mukesh Ambani Terseret Persaingan Internet Satelit

JawaPos.com — Elon Musk menuding kepentingan bisnis kelompok elite di India menghambat peluncuran Starlink, layanan internet satelit milik SpaceX, demi mempertahankan dominasi pasar. Perseteruan ini menyoroti persaingan antara perusahaan teknologi global dan konglomerasi telekomunikasi lokal untuk menguasai pasar internet di salah satu negara dengan jumlah pengguna terbesar di dunia.

Dilansir dari Forbes, Jumat (9/10/2026), Musk melontarkan tudingan itu melalui platform X pada Rabu (7/10). Meski tidak menyebut nama perusahaan atau pengusaha tertentu dalam pernyataan awalnya, kritik tersebut mengarah pada persaingan dengan Reliance Jio milik Mukesh Ambani dan Bharti Airtel yang dipimpin Sunil Mittal. Keduanya menguasai lebih dari 80 persen pasar telekomunikasi dan internet India.

“Kami dihambat oleh oligarki tertentu demi mempertahankan cengkeraman monopoli mereka atas rakyat India. Anda bisa menebak siapa mereka,” tulis Musk. Dia menyebut dugaan penghambatan itu sebagai “kejahatan terhadap rakyat India”. Namun, Musk tidak menyertakan bukti yang menunjukkan bahwa kedua pengusaha tersebut secara langsung menghalangi izin operasional Starlink.

Musk juga menempatkan akses internet sebagai alasan penting di balik ekspansi perusahaannya. Dalam unggahan terpisah, dia menyatakan Starlink akan “memungkinkan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membayar harga saat ini”. Pernyataan itu sekaligus memperkuat argumennya bahwa kehadiran Starlink dapat memperluas akses internet bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan dengan harga terjangkau.

Namun, tudingan Musk tersebut dibantah oleh pemerintah India, yang menegaskan bahwa proses perizinan tidak dirancang untuk menghambat Starlink. Dalam pernyataan pada Kamis (8/10), Kementerian Komunikasi menyebut anggapan bahwa kerangka regulasi India tidak adil atau diskriminatif sebagai “tidak berdasar dan keliru”. Pemerintah menjelaskan bahwa tiga penyedia layanan komunikasi satelit telah memperoleh lisensi, tetapi seluruhnya tetap diwajibkan memenuhi persyaratan keamanan sebelum dapat beroperasi.

Menurut pemerintah, pemeriksaan keamanan terhadap ketiga pemegang lisensi masih berlangsung. Setelah tahapan tersebut selesai, masing-masing perusahaan dapat mengajukan penetapan spektrum, yakni alokasi frekuensi radio yang diperlukan untuk mengoperasikan layanan satelit. Pemerintah menegaskan ketiganya berada pada tahap regulasi yang secara umum setara.

Starlink sendiri telah menjalin kesepakatan dengan Jio dan Airtel pada tahun lalu untuk mendistribusikan layanan internetnya di India. Namun, layanan komersialnya belum beroperasi. Reuters melaporkan pada Kamis bahwa proses masuk Starlink telah tertunda selama sekitar empat tahun akibat pemeriksaan keamanan dan persoalan akses spektrum. SpaceX sebelumnya juga berselisih dengan operator lokal mengenai mekanisme pembagian spektrum, sebelum para pihak mencapai kesepakatan pada 2025.

Di sisi lain, Reliance Jio dan Airtel juga mengembangkan bisnis internet satelit di India. Pada Juni, Jio Platforms, bagian dari grup Reliance milik Mukesh Ambani, mengumumkan rencana menghadirkan layanan komunikasi satelit orbit rendah melalui kerja sama dengan penyedia konstelasi satelit global. Akash Ambani, putra Mukesh Ambani, menyampaikan rencana tersebut kepada para pemegang saham sebagai upaya mempercepat penyediaan konektivitas satelit di India.

Sementara itu, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, Lauren Dreyer, mengatakan perusahaan telah lama berupaya memperluas akses internet di India. Berbicara dalam India Mobile Congress pada Rabu, dia menegaskan Starlink telah “bekerja selama bertahun-tahun untuk membantu mengatasi kesenjangan digital”. Dia juga menyebut perusahaan memiliki kerja sama dengan Airtel dan Reliance Jio.