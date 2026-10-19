Bukan Cuma Mobil, Chery Pamer Robot Humanoid hingga Kursi Roda Kendali Otak

JawaPos.com – Chery tak hanya mengembangkan teknologi otomotif, tetapi juga merambah dunia robotika berbasis kecerdasan buatan (AI).

Melalui AiMOGA, perusahaan ini akan memamerkan robot humanoid, robot berkaki empat, hingga kursi roda yang dikendalikan melalui sinyal otak dalam Chery International User Summit 2026 di Wuhu, China, pada 19–23 Oktober 2026.

Dalam ajang tersebut, AiMOGA akan menampilkan sejumlah teknologi robotika yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari interaksi manusia, keamanan, hingga layanan kesehatan.

Portofolio yang diperkenalkan mencakup Mornine sebagai robot humanoid, Argos sebagai robot berkaki empat, Intelligent Security Robot, Robotics Nurse, serta teknologi Brain-Computer Interface (BCI) untuk mengendalikan kursi roda menggunakan sinyal otak.

AiMOGA juga dijadwalkan memperkenalkan produk terbaru dalam rangkaian acara tersebut.

Dari Robot Humanoid hingga Kursi Roda Kendali Otak Kehadiran berbagai teknologi itu menunjukkan upaya AiMOGA mengembangkan robot yang tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga dirancang untuk membantu aktivitas manusia.

Robot Argos menggabungkan kemampuan mengenali lingkungan, bergerak, dan mengontrol gerakan untuk beroperasi di lingkungan fisik.

Sementara itu, Mornine mengandalkan teknologi AI dan kemampuan memahami informasi dari berbagai sensor atau multimodal perception untuk mendukung interaksi dengan manusia.

AiMOGA juga mengembangkan Intelligent Security Robot untuk kebutuhan keamanan serta Robotics Nurse untuk mendukung skenario layanan kesehatan.