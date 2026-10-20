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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.20 WIB

AiMOGA Buka Pre-Order Global Mobo pada 21 Oktober 2026, Ini Kemampuannya

Robot humanoid ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan interaksi dengan anggota keluarga dari berbagai generasi. (iMoga) - Image

Robot humanoid ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan interaksi dengan anggota keluarga dari berbagai generasi. (iMoga)

JawaPos.com -  AiMOGA Robotics akan meluncurkan Mobo, robot humanoid pendamping keluarga pertamanya, pada 21 Oktober 2026 di Wuhu, Anhui, China. Bersamaan dengan peluncuran tersebut, perusahaan juga akan membuka pemesanan awal atau pre-order secara global.

Peluncuran Mobo menjadi bagian dari Chery International User Summit 2026 sekaligus menandai langkah AiMOGA memperluas pemanfaatan teknologi robotika dari lingkungan komersial ke kehidupan rumah tangga.

Mobo dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari melalui sejumlah kemampuan, mulai dari interaksi suara, pengenalan objek secara visual, pengingat jadwal, hingga memori jangka panjang.

Mobo Dirancang untuk Menjadi Pendamping Keluarga

Sebelumnya, AiMOGA mengembangkan teknologi robotika untuk berbagai kebutuhan, termasuk penerimaan tamu di dealer, pengelolaan lalu lintas cerdas, dan panduan layanan medis.

Kini, perusahaan mulai mengarahkan pengembangan teknologinya ke lingkungan rumah melalui Mobo. Robot humanoid ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan interaksi dengan anggota keluarga dari berbagai generasi.

Fitur interaksi suara memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan robot secara langsung. Sementara itu, kemampuan pengenalan objek secara visual membantu Mobo memahami benda-benda di sekitarnya.

Mobo juga dilengkapi fitur pengingat jadwal untuk membantu pengguna mengingat aktivitas yang telah direncanakan.

Adapun memori jangka panjang memungkinkan robot mengingat konteks percakapan sebelumnya sehingga interaksi dapat berlangsung lebih berkesinambungan.

Kemampuan tersebut dikembangkan untuk membuat interaksi antara manusia dan robot terasa lebih alami, sekaligus memperluas fungsi robot humanoid dalam mendukung rutinitas keluarga.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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