Hati-hati! Ekstensi Chrome Bisa Kirim Spam WhatsApp Tanpa Terdeteksi di HP

JawaPos.com - Pengguna WhatsApp perlu mewaspadai ekstensi browser yang terpasang di komputer. Bukan hanya perangkat asing yang bisa menyalahgunakan akun, ekstensi berbahaya juga dapat memanfaatkan sesi WhatsApp Web untuk mengirim pesan spam tanpa langsung terlihat di ponsel pemilik akun.

Modus ini menjadi perhatian setelah seorang warganet mengaku mendapati akun WhatsApp miliknya mengirim pesan promosi judi online ke sejumlah nomor asing. Pesan tersebut dikirim dari laptop miliknya sendiri setelah login ke WhatsApp Web.

Yang membuat kasus itu berbeda dari pembajakan WhatsApp pada umumnya, pesan yang terkirim tidak muncul dalam riwayat chat di ponsel. Bahkan, pesan tersebut tidak dapat dihapus menggunakan opsi 'Delete for Everyone'.

Pemilik akun juga telah mengaktifkan verifikasi dua langkah dan memeriksa menu Perangkat Tertaut. Tidak ditemukan perangkat asing yang terhubung ke akunnya.

Menurut Alfons Tanujaya, Pengamat Keamanan Siber Vaksincom, pola tersebut mengarah pada dugaan penyalahgunaan ekstensi browser yang terpasang di komputer korban.

131 Ekstensi Chrome Pernah Membajak WhatsApp Web

Modus tersebut memiliki kemiripan dengan temuan Socket.dev yang dipublikasikan pada Oktober 2025.

Perusahaan keamanan siber itu mengungkap 131 ekstensi Chrome yang menyamar sebagai perangkat untuk CRM WhatsApp, pemasaran, maupun otomatisasi bisnis.

Alih-alih hanya menawarkan fitur pengelolaan kontak atau otomatisasi, ekstensi tersebut menyuntikkan skrip ke halaman WhatsApp Web dan memanfaatkannya untuk mengirim pesan secara otomatis.