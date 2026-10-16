Inovasi Teknologi Metranet Dukung Program GENTING Cegah Stunting

Kader posyandu menimbang berat badan balita saat kegiatan implementasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (23/9/2026)
JawaPos.com - Upaya pencegahan stunting tak hanya membutuhkan bantuan bagi keluarga berisiko, tetapi juga dukungan teknologi untuk memantau kondisi di lapangan. Metranet mengambil peran melalui pengembangan Dashboard Manajemen Stunting (DMS) yang membantu pemerintah daerah mengelola dan menganalisis data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf mengatakan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu bentuk kontribusi pihaknya dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting. Platform DMS dirancang untuk membantu pemantauan dan pengelolaan data terkait stunting secara lebih terintegrasi.
“Platform ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memperoleh informasi berbasis data secara lebih terintegrasi sehingga dapat mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).
Selain melalui teknologi, Metranet turut mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kota Pekalongan. Program pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) tersebut mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membantu keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Dalam pelaksanaannya di Kota Pekalongan, Metranet bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) setempat. Perusahaan tersebut memberikan bantuan kepada 27 keluarga sasaran sebagai bagian dari upaya bersama mendukung percepatan penurunan stunting.
Kegiatan itu turut dihadiri Bunda Inggit, istri Wali Kota Pekalongan, jajaran Dinsos PPKB Kota Pekalongan, serta sejumlah pihak terkait.
Faisal menyebut, partisipasi dalam program GENTING merupakan bagian dari komitmen Metranet untuk mendukung agenda pemerintah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan stunting.
“Lebih dari sekadar penyaluran bantuan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan dan sinergi antara Metranet dan Dinsos PPKB Kota Pekalongan dalam mendukung berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah,” katanya.
Menurut Faisal, upaya pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan lintas sektor diperlukan agar bantuan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
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Jawa Pos
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