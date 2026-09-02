Bukan Cuma Soal Makanan Anak, Pencegahan Stunting Harus Dimulai Sejak Ibu Hamil

JawaPos.com - Pencegahan stunting harus dimulai sejak ibu hamil, tidak cukup dilakukan dengan memastikan anak mendapat makanan bergizi setelah lahir.

Kecukupan nutrisi ibu selama kehamilan, pengetahuan orang tua, hingga pemantauan tumbuh kembang anak menjadi rangkaian penting yang perlu diperhatikan sejak awal.

Gambaran itu terlihat dari upaya pencegahan stunting di Kelurahan Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, yang tahun ini menyasar tiga kelompok sekaligus, yakni 30 anak dengan stunting, 30 orang tua atau wali, serta 25 ibu hamil.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi anak.

Risiko gangguan pertumbuhan perlu dicegah sejak masa kehamilan dan dilanjutkan melalui pola asuh, pemenuhan gizi, serta pemantauan kesehatan anak.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva Dewi Fitriyani mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

menurut dia, stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan anak, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa.

"Dan perjuangan status gizi serta kesehatan anak tidak dimulai ketika anak sudah lahir, namun lebih jauh lagi pada masa kehamilan ibu. Karena itu, intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada orang tua dan ibu hamil,” ujar Dewi.