AI Mulai Dipakai untuk Petakan Risiko Kesehatan, Data DNA hingga Gaya Hidup Diintegrasikan

Ilustrasi AI pada dunia kesehatan. (Pinterest)
JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai dimanfaatkan dalam pendekatan kesehatan personal. Teknologi ini dapat mengintegrasikan berbagai informasi, mulai dari data genetik dari pemeriksaan DNA, hasil pemeriksaan laboratorium, pola makan, hingga aktivitas harian untuk membantu memberikan gambaran kesehatan yang lebih menyeluruh.
Salah satu pendekatan tersebut dikembangkan Regene Genomics melalui platform kesehatan berbasis AI. Platform ini menggabungkan informasi genetik dengan hasil laboratorium diagnostik, data perangkat wearable, serta faktor gaya hidup untuk mendukung pemahaman terhadap kondisi dan kecenderungan risiko kesehatan seseorang.
CEO Regene Genomics Vichi Lestari mengatakan, kebutuhan kesehatan setiap orang dapat berbeda sehingga pemeriksaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.
“Kami ingin menjadikan pemeriksaan DNA semakin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda sehingga dapat memilih pemeriksaan DNA yang sesuai,” ujar Vichi Lestari dalam keterangannya pada Jumat (16/10).
Pemeriksaan DNA Regene sendiri dapat memberikan informasi mengenai predisposisi genetik atau kecenderungan seseorang terhadap risiko penyakit tertentu, termasuk kanker. Melalui panel khusus seperti Cance-R dan PRIM-O, pemeriksaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami risiko kesehatan dan mendiskusikan langkah pencegahan bersama tenaga medis.
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