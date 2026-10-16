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Nanda Prayoga
Jumat, 16 Oktober 2026 | 20.52 WIB

Peretas Serang Supermarket Prancis, Suhu Pendingin Makanan Tembus 50 Derajat Celcius

Ilustrasi aktivitas peretasan siber melalui komputer. (The Guardian) - Image

Ilustrasi aktivitas peretasan siber melalui komputer. (The Guardian)

JawaPos.com - Serangan siber menargetkan sistem pendingin di ratusan supermarket Prancis hingga menyebabkan suhu lemari pendingin melonjak mencapai 50 derajat Celsius.

Insiden yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya itu mengakibatkan bahan pangan rusak dan kebakaran di sejumlah gerai.

Seperti dilansir dari The Guardian, Kantor Jaksa Paris menyatakan, pada Senin (12/10) serangan tersebut menyasar lemari pendingin yang terhubung ke jaringan sejumlah peritel makanan besar di seluruh Prancis.

Kerugian yang dilaporkan mencakup bahan pangan yang harus dibuang dan insiden kebakaran.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu telah menginstruksikan badan keamanan siber nasional, ANSSI, untuk menyelidiki serangan tersebut. Pemerintah juga berkoordinasi dengan sejumlah mitra Eropa untuk mengetahui apakah negara lain turut terdampak.

Les Mousquetaires, pemilik jaringan Intermarche, melaporkan sekitar 150 gerainya terdampak. Suhu lemari pendingin di sejumlah lokasi sempat mencapai 50 derajat Celsius selama enam jam.

Seluruh bahan pangan yang berisiko kemudian dibuang untuk mencegah gangguan kesehatan.

Jaringan supermarket Cooperative U juga mengonfirmasi menjadi sasaran. CEO Dominique Schelcher menyebut serangan terhadap sistem yang berperan penting dalam menjaga kesegaran produk dan pasokan pangan sebagai tindakan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu, Carrefour, Monoprix, Auchan, dan E Leclerc juga dimintai keterangan terkait insiden tersebut. Pada jaringan E Leclerc, peretas dilaporkan berhasil mengaktifkan proses pencairan es secara paksa pada sistem pendingin sejumlah gerai dari jarak jauh.

Dampak serupa juga dilaporkan di Belanda dan Belgia. Ahold Delhaize menyatakan tengah menangani masalah keamanan dan menonaktifkan sejumlah sistem untuk melindungi jaringannya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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