Jakarta Game On 2026 Hadir, Bidik Jakarta Jadi Hub Gaming Asia 

JawaPos.com – Jakarta tak hanya ingin dikenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga sebagai rumah bagi talenta dan industri kreatif digital, dengan semangat itu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Jakarta Game On 2026, festival gaming yang memadukan kompetisi, hiburan, komunitas, dan industri dalam satu ruang.

Digelar pada 16–18 Oktober 2026 di The Brick Hall, Fatmawati City Center, Jakarta Selatan, Jakarta Game On terbuka gratis bagi masyarakat. Lebih dari sekadar ajang perebutan gelar juara, festival ini dirancang sebagai ruang pertemuan antara komunitas gaming, talenta, kreator, developer, dan pelaku industri.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, mengatakan perkembangan industri game membuka peluang baru bagi Jakarta untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi sekaligus menciptakan ruang bagi generasi muda untuk berkarya.

“Menjelang 5 Abad Jakarta, kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan panjang sebuah kota, tetapi juga tentang Jakarta seperti apa yang ingin kita bangun untuk masa depan. Jakarta harus terus menjadi ruang bagi kreativitas, inovasi, teknologi, dan generasi muda,” ujar Andhika.

Menurutnya, Jakarta Game On diharapkan tidak berhenti sebagai festival tahunan, tetapi dapat tumbuh bersama ekosistem gaming Jakarta dan menjadi bagian dari perjalanan menuju kota global yang kreatif dan berdaya saing.

“Kami berharap Jakarta Game On dapat tumbuh bersama ekosistemnya, menjadi ruang di mana komunitas bertemu industri, talenta bertemu peluang, dan kreativitas dapat berkembang menjadi kolaborasi maupun bisnis baru,” imbuhnya.

Salah satu magnet utama Jakarta Game On 2026 adalah rangkaian kompetisi gaming dengan total hadiah Rp. 92,5 juta dan tanpa biaya pendaftaran. Sejumlah gim populer akan hadir dalam kompetisi, di antaranya Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, EAFC 27, Tekken 8, Efootball, Trading Card Game (TCG), Tamiya, dan Beyblade.

Kehadiran berbagai kategori tersebut membuat Jakarta Game On tidak hanya menyasar pemain esports, tetapi juga komunitas dan penggemar berbagai jenis permainan. Pengunjung dapat menyaksikan kompetisi sekaligus menjadi bagian dari atmosfer festival gaming yang lebih luas.

Tidak berhenti di arena pertandingan, Jakarta Game On juga menghadirkan beragam aktivitas hiburan, mulai dari musik, cosplay, coswalk, hingga booth F&B. Ragam aktivitas tersebut dirancang untuk mempertemukan komunitas gaming dengan masyarakat umum dalam suasana festival yang lebih inklusif.