Infinix GT 50 Pro, Smartphone Gaming dengan Pendingin Canggih!

Infinix GT 50 Pro. (Dok. Infinix)
JawaPos.com - Infinix baru saja meluncurkan GT 50 Pro. Ponsel ini jadi pilihan di kelas gaming harga Rp 6 jutaan yang siap bersaing.
Biasanya, segmen ini fokus pada RAM dan chipset. Namun, ponsel ini berbeda dengan sistem pendingin sebagai andalan performa.
Melalui teknologi micro-pump liquid cooling, perangkat mampu menjaga suhu stabil lebih lama dan mengurangi risiko overheating. Ini mendukung performa konsisten dalam penggunaan intens.
Pendekatan ini berdampak langsung pada pengalaman bermain yang stabil. Tidak hanya awal, tapi hingga akhir sesi game.
“Teknologi ini kini menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam HP gaming yang bisa digunakan berjam-jam, terutama bagi pengguna yang membutuhkan performa konsisten,” ungkap Infinix dalam keterangan resminya (30/4).
Untuk pengalaman gaming optimal, pengguna harus lihat lebih dari spesifikasi di atas kertas. Sistem pendingin efektif dan ketahanan dalam penggunaan panjang jadi faktor utama.
Pendekatan ini tunjukkan pergeseran dalam desain smartphone gaming. Bukan hanya performa tinggi di awal, tapi performa tetap terjaga sepanjang permainan.
Desain futuristik seperti Pipeline Window Display memperlihatkan aliran sistem pendingin dalam perangkat. Material premium dan pencahayaan RGB menggabungkan fungsi dan estetika.
Menghadapi masalah overheating masih jadi tantangan utama gamer. Terutama untuk yang bermain dalam durasi lama. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Pertama, jenis sistem pendingin. Pendinginan pasif cepat panas saat lama digunakan. Vapor chamber menawarkan peningkatan, tetap ada batasnya.
