WhatsApp Segera Punya Fitur Jadwalkan Pesan, Bisa Kirim Otomatis meski HP Offline 

JawaPos.com - WhatsApp dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menjadwalkan pengiriman pesan secara otomatis. Fitur ini telah lama dinantikan pengguna untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengatur pengingat, mengirim pesan kepada orang di zona waktu berbeda, hingga menunjang komunikasi bisnis di luar jam kerja.

Seperti dilansir dari Engadget, kehadiran fitur tersebut akan menyusul Telegram yang sudah lebih dulu menghadirkan kemampuan serupa sejak 2019. Informasi mengenai fitur penjadwalan pesan di WhatsApp terungkap melalui pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.8.11.

Cara penggunaannya terbilang sederhana. Pengguna cukup menekan dan menahan tombol kirim untuk memunculkan menu penjadwalan di bagian bawah layar. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan tanggal dan waktu pengiriman pesan sesuai kebutuhan.

WhatsApp juga menyiapkan bagian khusus untuk mengelola pesan terjadwal. Melalui menu tersebut, pengguna dapat memeriksa pesan yang telah disiapkan sebelum waktu pengirimannya tiba.

Menariknya, pesan tetap akan terkirim sesuai jadwal meskipun perangkat pengguna sedang offline. Dengan demikian, pengguna tidak perlu memastikan ponsel selalu terhubung ke internet pada saat pesan dijadwalkan untuk dikirim.

Fitur ini juga mendukung berbagai jenis konten, termasuk teks, tautan, foto, dan video. Pesan terjadwal tetap dilindungi enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*), sebagaimana pesan WhatsApp pada umumnya.

Berdasarkan informasi yang diungkap WaBetaInfo, pengguna nantinya dapat menjadwalkan pesan mulai dari 10 menit hingga dua minggu ke depan. Fitur tersebut juga bisa digunakan dalam obrolan grup, sehingga berpotensi memudahkan pengguna mengatur komunikasi bersama banyak orang.

Meski demikian, fitur penjadwalan pesan ini masih dalam tahap pengujian beta dan baru tersedia bagi sebagian pengguna WhatsApp di Android. Fitur tersebut diperkirakan akan diperluas ke lebih banyak akun dalam beberapa minggu mendatang.

Baca Juga:7 Alasan Gaya Mengetik di WhatsApp Bisa Berdampak Buruk pada Hubungan Menurut Psikologi