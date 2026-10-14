SM+ Akuisisi 5 Data Center PDG, Total Jaringan Kini Capai 31 Fasilitas

JawaPos.com - PT SMPlus Digital Investama (SM+) mengakuisisi lima fasilitas pusat data atau data center milik Princeton Digital Group (PDG) di Indonesia. Setelah transaksi rampung, jaringan SM+ akan bertambah menjadi 31 fasilitas yang tersebar di 25 kota.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian definitif pada 12 Oktober 2026. Lima fasilitas yang diakuisisi telah beroperasi di sejumlah wilayah, yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Pekanbaru.

Akuisisi ini menjadi bagian dari strategi SM+ memperluas infrastruktur digital nasional di tengah meningkatnya kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan data, penggunaan komputasi awan (cloud computing), serta transformasi digital di kalangan perusahaan.

President Director sekaligus Group CEO SM+ Holdings Herson Suindah mengatakan, penambahan lima fasilitas tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat jangkauan bisnis perusahaan di Indonesia.

“Dengan bertambahnya lima fasilitas di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Pekanbaru, kami memperluas jangkauan nasional serta memperkuat kemampuan kami dalam melayani pelanggan seiring komitmen kami untuk terus mendukung ekonomi digital Indonesia,” ujar Herson dalam keterangan resmi.

Integrasi fasilitas baru ke dalam jaringan SM+ diharapkan memperkuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah tersebut juga membuka peluang pengembangan bisnis infrastruktur digital seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Di sisi lain, transaksi ini menjadi bagian dari strategi PDG untuk mengembangkan bisnis pusat data berskala besar atau hyperscale di Indonesia.

Sejak memasuki pasar Indonesia pada 2019, PDG telah mengembangkan portofolio pusat data dengan kapasitas sekitar 400 megawatt (MW).

Chief Operating Officer sekaligus Co-Founder PDG Varoon Raghavan menegaskan, perusahaan tetap berfokus pada pengembangan fasilitas hyperscale di Indonesia.