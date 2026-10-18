Potensi Industri Data Center, Instalasi Konstruksi Cepat dan Tenaga Teknik Kompeten Diperlukan

PT Maxon Prime Technology meresmikan DFMA Workshop dan meluncurkan Quality Training Center di Cikarang. (IST)
JawaPos.com – Indonesia menjadi salah satu negara yang dikatakan memiliki peluang untuk pengembangan data center. Kebutuhan akan infrastruktur digital tentu mendorong pembangunan data center yang efisien, kualitas pekerjaan yang konsisten, dan tenaga teknik yang kompeten.
Melihat potensi tersebut, PT Maxon Prime Technology meresmikan DFMA Workshop dan meluncurkan Quality Training Center di Cikarang, Jumat (16/10).
Dikatakan Direktur Utama PT Maxon Prime Technology, Teh Yee Keong, pengembangan fasilitas memang difokuskan untuk membuat proses konstruksi data center berjalan lebih cepat, efisien, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang semakin baik.
Baca Juga:Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang
DFMA sendiri merupakan singkatan dari Design for Manufacturing and Assembly, yakni pendekatan yang mengintegrasikan proses perancangan dengan manufaktur dan perakitan. Sehingga, untuk konstruksi data center, fasilitas ini memungkinkan sejumlah komponen difabrikasi dan diuji terlebih dahulu di workshop sebelum dikirim ke lokasi proyek.
Diungkapkan, Project Director PT Maxon Prime Technology, Tedi Hadisaputra, penerapan metode tersebut telah dilakukan pada salah satu proyek data center di Cikarang. Melalui metode ini, proses fabrikasi, instalasi, dan pengujian awal dapat dilakukan sebelum komponen dipasang di lokasi proyek.
Setelah dinyatakan lolos pengujian, komponen dibawa ke lokasi untuk dipasang dan menjalani pengujian lanjutan. Alur tersebut diharapkan membuat pekerjaan lebih efisien dari sisi waktu maupun tenaga.
“Tujuan utamanya adalah proses instalasi konstruksi lebih cepat. Otomatis akan menghemat waktu dan cost,” ujar Tedi saat ditemui dalam acara peresmian.
Menjawab Kebutuhan Tenaga Ahli Data Center
Pembangunan data center tentu tak hanya soal konstruksi. Tapi juga tenaga kerja yang terampil di bidangnya. Dan, menyediakan tenaga kerja khususnya bidang teknik di data center menajdi tantangan saat ini.
“Banyak pekerja data center, tetapi tidak semua punya pengalaman di data center,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022