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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.17 WIB

Bisa Ganggu Kinerja dan Baterai, Ini 7 Cara Aman Mengatasi HP yang Kepanasan

ilustrasi HP yang panas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ponsel yang terasa panas ketika digunakan terkadang membuat penggunanya khawatir. Kondisi ini bisa terjadi akibat penggunaan aplikasi berat, paparan sinar matahari, aktivitas pengisian daya, hingga buruknya penerimaan sinyal di suatu lokasi.

Jika terjadi berulang kali atau berlangsung terlalu lama, panas berlebih dapat mengganggu performa perangkat dan mempercepat penurunan kualitas baterai. Dalam kondisi tertentu, suhu yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

Karena itu, penting untuk mengetahui cara mengurangi suhu ponsel dengan tepat. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan ketika HP mulai terasa panas, mulai dari menghentikan aktivitas berat hingga mengatur penggunaan fitur tertentu.

Berikut tujuh cara mendinginkan HP yang panas secara aman tanpa harus selalu mematikannya, sekaligus beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari.

1. Lepaskan Casing untuk Membantu Melepaskan Panas

Casing berfungsi melindungi ponsel dari goresan dan benturan. Namun, beberapa jenis casing yang tebal dapat menghambat pelepasan panas dari permukaan perangkat.

Ketika HP mulai terasa lebih panas dari biasanya, coba lepaskan casing untuk sementara waktu. Letakkan perangkat di tempat yang teduh, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

Jika sering menggunakan HP untuk bermain game atau menjalankan aplikasi berat, pertimbangkan casing yang tidak terlalu tebal dan sesuai dengan desain perangkat.

Meski begitu, casing bukan selalu penyebab utama panas berlebih. Jika suhu tetap tinggi meskipun casing sudah dilepas, perhatikan juga aplikasi yang berjalan dan kondisi lingkungan sekitar.

2. Hindarkan HP dari Paparan Sinar Matahari

Paparan matahari langsung dapat meningkatkan suhu ponsel dalam waktu relatif singkat. Risiko ini semakin besar ketika perangkat diletakkan di dalam mobil yang terparkir atau di dekat jendela yang terkena sinar matahari.

Untuk mencegahnya, simpan HP di tempat teduh dan hindari meninggalkannya di dalam kendaraan yang panas. Saat berada di luar ruangan, usahakan menggunakan perangkat di area yang terlindung dari paparan matahari langsung.

Jika ponsel telanjur panas akibat suhu lingkungan, hentikan aktivitas yang tidak diperlukan dan biarkan perangkat mendingin secara alami.

Jangan memasukkan HP yang panas ke dalam kulkas atau menempelkan es langsung pada bodinya. Perubahan suhu yang ekstrem dapat menyebabkan kondensasi dan berisiko merusak komponen elektronik.

3. Turunkan Kecerahan Layar

Layar dengan tingkat kecerahan tinggi membutuhkan lebih banyak daya dan dapat menambah panas yang dihasilkan perangkat, terutama jika digunakan dalam waktu lama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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