JETOUR T1 dan T1 i-DM Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp 388 Juta untuk Masing-masing 500 Konsumen Pertama





JawaPos,.com - JETOUR resmi memperkenalkan dua SUV terbarunya di pasar Indonesia, yakni JETOUR T1 dan JETOUR T1 i-DM. Kehadiran keduanya menambah pilihan di segmen SUV dengan menawarkan dua teknologi penggerak (power train) berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami ingin memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih teknologi yang paling sesuai dengan gaya hidup mereka," ujar Michael Budihardja, Sales Director PT JETOUR Sales Indonesia, dalam acara peluncuran yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Rabu (3/6).

JETOUR T1 hadir sebagai Urban Adventure SUV dengan mesin konvensional (internal combustion engine/ICE) , sementara JETOUR T1 i-DM mengusung teknologi plug-in hybrid yang menggabungkan efisiensi energi dengan kemampuan berkendara jarak jauh.

Marketing Director PT JETOUR Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah menambahkan, T1 hadir untuk memperluas basis pasar mereka di Indonesia. Dia mengatakan, kedua model tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin beragam.

''Fokus kami adalah memperluas basis konsumen. Kami sudah hadir dengan T2 dengan DNA adventure, dan kami melihat memang kebutuhan konsumen Indonesia beragam. Ada yang suka adventure, tapi juga digunakan untuk commuting. Jadi, kami hadirkan T1 untuk menjawab preferensi konsumen tersebut,'' urainya. ''i-DM jadi teknologi terbaru Jetour yang diperkenalkan di Indonesia, untuk menjadi transisi menuju elektrifikasi penuh,'' imbuhnya.

Dari sisi tampilan, JETOUR T1 tersedia dalam lima pilihan warna, yaitu Electroplated Green, Sand Gold, Aviation Silver, Khaki White, dan Carbon Crystal Black. Khusus warna Electroplated Green yang diposisikan sebagai warna eksklusif, konsumen dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10 juta.

Untuk pasar Indonesia, JETOUR membanderol T1 dengan harga Rp 408 juta on the road Jakarta. Sementara itu, JETOUR T1 i-DM dipasarkan dengan harga Rp 558 juta on the road Jakarta. Menariknya, JETOUR menyiapkan program khusus bagi konsumen awal. Sebanyak 500 konsumen pertama berkesempatan mendapatkan JETOUR T1 dengan harga Rp 388 juta dan JETOUR T1 i-DM dengan harga Rp 538 juta. Program ini berlaku untuk pembelian di seluruh Indonesia.