Luncurkan DFSK E5 Plus, Anggap Indonesia sebagai Pasar Strategis

DFSK E5 Plus resmi meluncur menjelang GIIAS 2026. (DFSK)
JawaPos.com - DFSK Indonesia resmi meluncurkan kendaraan Sport Utylity Vehicle (SUV) ramah lingkungan yakni E5 Plus yang mengusung teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan harga mulai dari Rp 500 juta.
COO PT Sokonindo Automobile Franz Wang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar strategis bagi DFSK untuk menyajikan kendaraan New Energy Vehicle (NEV) yang dapat diandalkan di berbagai medan.
“Setelah resmi diperkenalkan di berbagai pasar internasional termasuk di Hong Kong bulan lalu, kini Indonesia menjadi salah satu pasar strategis berikutnya yang menghadirkan DFSK E5 Plus,” kata Franz Wang saat peluncuran E5 Plus di Jakarta, Rabu (22/7).
Mengusung teknologi Plug-in Hybrid, DFSK E5 Plus menawarkan jarak tempuh gabungan hingga 1.400 km berdasarkan standar NEDC, dan kemampuan berkendara murni listrik hingga 140 km.
Hal ini didasari dengan paduan mesin bensin 4-silinder berkapasitas 1.500 cc serta motor listrik bertenaga 160 kW (215 dk).
Selain itu, E5 Plus menggunakan teknologi Smart Power System DE-i serta baterai PHEV berkapasitas tinggi untuk menghadirkan efisiensi sekaligus menjaga performa dan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi perjalanan.
“Kombinasi motor listrik dan mesin konvensional memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk mobilitas harian di dalam kota maupun perjalanan jarak jauh tanpa kekhawatiran akan range anxiety,” lanjut dia.
Mobil keluarga ramah lingkungan ini memiliki dimensi panjang 4.760 mm, lebar 1.710 mm, tinggi 2,785 mm. Dengan dimensi tersebut, kendaraan diklaim dapat memberikan kenyamanan selama berkendara.
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