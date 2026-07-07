AS Khawatirkan China Lakukan Uji Coba Rudal Balistik

JawaPos.com - Amerika Serikat pada Senin menyatakan kekhawatirannya atas uji coba tembak rudal balistik jarak jauh dari kapal selam bertenaga nuklir oleh China.
"Di saat Amerika Serikat bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mencegah proliferasi nuklir, China justru melakukan hal yang sebaliknya," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, menanggapi peluncuran pada hari Senin tersebut.
"Peningkatan senjata nuklir Beijing yang cepat dan tidak transparan menjadi perhatian besar bagi kawasan dan dunia," lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, China mengatakan telah berhasil melakukan uji coba tembak rudal ke arah Pasifik, Hal yang memicu kekhawatiran dari Jepang dan beberapa negara lain di kawasan.
Menurut kantor berita resmi China Xinhua, sebuah rudal strategis yang membawa hulu ledak tiruan diluncurkan dari kapal selam nuklir Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menuju laut lepas Samudra Pasifik pada pukul 12:01 siang, dan mendarat tepat di perairan yang telah ditentukan.
China juga memberitahu Penjaga Pantai Jepang mengenai kemungkinan titik jatuhnya puing-puing rudal di wilayah Laut yang mencakup zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di Pasifik selatan prefektur Wakayama bagian barat.
Setelah mendapat informasi dari China sekitar pukul 11:30 pagi tentang peluncuran rudal balistik, Jepang menyampaikan keprihatinan seriusnya tentang peningkatan aktivitas militer dan menuntut "pertimbangan ulang" atas penembakan tersebut agar tidak mengancam keamanan Jepang, kata pemerintah Jepang.
Meski tidak ada kerusakan pada pesawat atau kapal Jepang yang dilaporkan, Sekretaris Kabinet Utama Kihara menyatakan keprihatinannya atas peluncuran tersebut dan berjanji bahwa negaranya akan tetap waspada.
Ia juga mengkritik China karena "terus meningkatkan pengeluaran pertahanannya dalam jumlah besar tanpa transparansi yang memadai dan memperluas kemampuan rudal nuklirnya, termasuk rudal balistik antarbenua, dengan cepat dan luas."
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane