AS Khawatirkan China Lakukan Uji Coba Rudal Balistik

Kemenhan China mengatakan bahwa peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) pertama miliknya sepenuhnya sah dan masuk akal. (ANTARA/Anadolu/py) JawaPos.com - Amerika Serikat pada Senin menyatakan kekhawatirannya atas uji coba tembak rudal balistik jarak jauh dari kapal selam bertenaga nuklir oleh China.

"Di saat Amerika Serikat bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mencegah proliferasi nuklir, China justru melakukan hal yang sebaliknya," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, menanggapi peluncuran pada hari Senin tersebut.

"Peningkatan senjata nuklir Beijing yang cepat dan tidak transparan menjadi perhatian besar bagi kawasan dan dunia," lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, China mengatakan telah berhasil melakukan uji coba tembak rudal ke arah Pasifik, Hal yang memicu kekhawatiran dari Jepang dan beberapa negara lain di kawasan.

Menurut kantor berita resmi China Xinhua, sebuah rudal strategis yang membawa hulu ledak tiruan diluncurkan dari kapal selam nuklir Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menuju laut lepas Samudra Pasifik pada pukul 12:01 siang, dan mendarat tepat di perairan yang telah ditentukan.

China juga memberitahu Penjaga Pantai Jepang mengenai kemungkinan titik jatuhnya puing-puing rudal di wilayah Laut yang mencakup zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di Pasifik selatan prefektur Wakayama bagian barat.

Setelah mendapat informasi dari China sekitar pukul 11:30 pagi tentang peluncuran rudal balistik, Jepang menyampaikan keprihatinan seriusnya tentang peningkatan aktivitas militer dan menuntut "pertimbangan ulang" atas penembakan tersebut agar tidak mengancam keamanan Jepang, kata pemerintah Jepang.

Meski tidak ada kerusakan pada pesawat atau kapal Jepang yang dilaporkan, Sekretaris Kabinet Utama Kihara menyatakan keprihatinannya atas peluncuran tersebut dan berjanji bahwa negaranya akan tetap waspada.