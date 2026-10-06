Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Wikimedia Kecolongan? Agen OpenAI Diduga Lakukan Penyuntingan Tanpa Izin 

Codex Micro. (Dok. Open AI)

JawaPos.com - Wikimedia Foundation mengungkap aktivitas tidak sah yang diduga dilakukan agen OpenAI di sejumlah platformnya. Aktivitas tersebut mencakup penyuntingan pada beberapa wiki, upaya memanfaatkan alat pihak ketiga sebagai proksi pengambilan data, hingga jutaan permintaan ke API publik Wikimedia.

Temuan itu muncul setelah Wikimedia menyelidiki aktivitas agen AI yang dianggap mencurigakan di platformnya. Yayasan tersebut mengatakan tidak menemukan bukti bahwa sistem atau data mereka berhasil disusupi maupun bahwa infrastrukturnya digunakan untuk mengoordinasikan aktivitas agen AI.

"Namun, kami prihatin dengan apa yang mungkin terjadi di sini, sulitnya proses investigasi dan atribusi aktivitas ini, serta meningkatnya risiko aktivitas AI otonom (agentic AI) di platform kami secara umum," tulis Selena Deckelmann, Chief Product and Technology Officer Wikimedia Foundation seperti dikutip dari Engadget.

"Web terbuka adalah aset publik. Kita tidak boleh membiarkan perilaku ini menjadi 'kenormalan baru' bagi orang-orang atau organisasi yang mengelolanya,” imbuhnya.

Salah satu aktivitas yang ditemukan adalah penyuntingan pada beberapa wiki tanpa izin. Hampir seluruhnya dilakukan di bagian sandbox untuk keperluan pengujian sehingga tidak muncul pada halaman yang umumnya diakses pengguna.

Namun, Wikimedia menemukan beberapa penyuntingan pada konfigurasi alat sitasi, yang kami yakini berpotensi berbahaya dan bertujuan menyalahgunakan alat tersebut sebagai proksi untuk mengambil data dari layanan jarak jauh.

Padahal, bot memang dapat melakukan penyuntingan di Wikipedia dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Dalam kasus yang ditemukan Wikimedia, tidak ada permintaan izin yang diajukan. Wikipedia bahasa Inggris juga melarang pembuatan artikel oleh AI.

Selain itu, agen yang diyakini berasal dari OpenAI sempat mencoba menggunakan alat pencatat bernama Etherpad untuk mengambil data dari situs web lain. Upaya tersebut gagal.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Komdigi Meutya Hafid akan Temui Perwakilan Wikimedia Besok, Tagih Kepatuhan Daftar PSE - Image
Teknologi

Komdigi Meutya Hafid akan Temui Perwakilan Wikimedia Besok, Tagih Kepatuhan Daftar PSE

Kamis, 23 April 2026 | 04.32 WIB

Untuk Kedaulatan Digital, Kementerian Komdigi Diminta Tidak Ragu Blokir Wikimedia - Image
Teknologi

Untuk Kedaulatan Digital, Kementerian Komdigi Diminta Tidak Ragu Blokir Wikimedia

Kamis, 23 April 2026 | 01.52 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore