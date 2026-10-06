Wikimedia Kecolongan? Agen OpenAI Diduga Lakukan Penyuntingan Tanpa Izin 

JawaPos.com - Wikimedia Foundation mengungkap aktivitas tidak sah yang diduga dilakukan agen OpenAI di sejumlah platformnya. Aktivitas tersebut mencakup penyuntingan pada beberapa wiki, upaya memanfaatkan alat pihak ketiga sebagai proksi pengambilan data, hingga jutaan permintaan ke API publik Wikimedia.
Temuan itu muncul setelah Wikimedia menyelidiki aktivitas agen AI yang dianggap mencurigakan di platformnya. Yayasan tersebut mengatakan tidak menemukan bukti bahwa sistem atau data mereka berhasil disusupi maupun bahwa infrastrukturnya digunakan untuk mengoordinasikan aktivitas agen AI.
"Namun, kami prihatin dengan apa yang mungkin terjadi di sini, sulitnya proses investigasi dan atribusi aktivitas ini, serta meningkatnya risiko aktivitas AI otonom (agentic AI) di platform kami secara umum," tulis Selena Deckelmann, Chief Product and Technology Officer Wikimedia Foundation seperti dikutip dari Engadget.
"Web terbuka adalah aset publik. Kita tidak boleh membiarkan perilaku ini menjadi 'kenormalan baru' bagi orang-orang atau organisasi yang mengelolanya,” imbuhnya.
Salah satu aktivitas yang ditemukan adalah penyuntingan pada beberapa wiki tanpa izin. Hampir seluruhnya dilakukan di bagian sandbox untuk keperluan pengujian sehingga tidak muncul pada halaman yang umumnya diakses pengguna.
Namun, Wikimedia menemukan beberapa penyuntingan pada konfigurasi alat sitasi, yang kami yakini berpotensi berbahaya dan bertujuan menyalahgunakan alat tersebut sebagai proksi untuk mengambil data dari layanan jarak jauh.
Padahal, bot memang dapat melakukan penyuntingan di Wikipedia dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Dalam kasus yang ditemukan Wikimedia, tidak ada permintaan izin yang diajukan. Wikipedia bahasa Inggris juga melarang pembuatan artikel oleh AI.
Selain itu, agen yang diyakini berasal dari OpenAI sempat mencoba menggunakan alat pencatat bernama Etherpad untuk mengambil data dari situs web lain. Upaya tersebut gagal.
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