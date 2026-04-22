Komdigi Meutya Hafid akan Temui Perwakilan Wikimedia Besok, Tagih Kepatuhan Daftar PSE

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya akan bertemu dengan perwakilan Wikimedia Foundation pada Kamis (23/4) besok. Dirinya berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru jika pertemuan telah dilakukan.
Adapun pertemuan tersebut dijadwalkan sehari sebelum tenggat waktu yakni Jumat (24/4). Jika pada batas waktu tersebut Wikimedia tak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), maka platform tersebut terancam diblokir.
"Wikipedia, akan ada pertemuan besok, akan ada pemanggilan yang dilakukan besok. Nanti kita kabari update-nya," ujar Meutya dalam jumpa pers di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).
Sementara itu, Komdigi memang telah memberikan peringatan tegas kepada Wikimedia Foundation agar segera menuntaskan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara PSE lingkup privat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan regulasi yang berlaku demi menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib dan berkeadilan.
“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Dirjen Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/4).
Ketentuan ini juga berlaku bagi Wikimedia Foundation yang menjalankan layanannya di Indonesia. Apabila dalam waktu tujuh hari kerja tidak juga memenuhi kewajiban pendaftaran PSE sesuai aturan, Kemkomdigi akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.
Pemberian ultimatum tersebut bukan tanpa alasan. Kemkomdigi sebelumnya telah memberikan perpanjangan waktu atas permintaan Wikimedia sejak tahun lalu.
Dirjen Alex menjelaskan bahwa pemberitahuan kewajiban pendaftaran PSE telah disampaikan kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara