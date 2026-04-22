Nanda Prayoga
Kamis, 23 April 2026 | 04.32 WIB

Komdigi Meutya Hafid akan Temui Perwakilan Wikimedia Besok, Tagih Kepatuhan Daftar PSE

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya akan bertemu dengan perwakilan Wikimedia Foundation pada Kamis (23/4) besok. Dirinya berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru jika pertemuan telah dilakukan.

Adapun pertemuan tersebut dijadwalkan sehari sebelum tenggat waktu yakni Jumat (24/4). Jika pada batas waktu tersebut Wikimedia tak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), maka platform tersebut terancam diblokir.

"Wikipedia, akan ada pertemuan besok, akan ada pemanggilan yang dilakukan besok. Nanti kita kabari update-nya," ujar Meutya dalam jumpa pers di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Sementara itu, Komdigi memang telah memberikan peringatan tegas kepada Wikimedia Foundation agar segera menuntaskan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara PSE lingkup privat di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan regulasi yang berlaku demi menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib dan berkeadilan.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Dirjen Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ketentuan ini juga berlaku bagi Wikimedia Foundation yang menjalankan layanannya di Indonesia. Apabila dalam waktu tujuh hari kerja tidak juga memenuhi kewajiban pendaftaran PSE sesuai aturan, Kemkomdigi akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Pemberian ultimatum tersebut bukan tanpa alasan. Kemkomdigi sebelumnya telah memberikan perpanjangan waktu atas permintaan Wikimedia sejak tahun lalu.

Dirjen Alex menjelaskan bahwa pemberitahuan kewajiban pendaftaran PSE telah disampaikan kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025.

